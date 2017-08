Los helados también son bitcoin friendly

Alejandro Araque

Edad: 30 años

Llegada al país: 2015

Historia: dio por casualidad con una franquicia de heladerías; acepta bitcoins como medio de pago y lo usa para mandar plata a Venezuela

Los helados vienen en cucuruchos tradicionales, pero entre los medios de pago se puede encontrar la criptomoneda bitcoin, que el dueño de la heladería conoce desde que la usaba en Venezuela para resguardarse de la inflación

En su país de origen, Alejandro Araque trabajaba para las fuerzas de inteligencia de la policía, y un año antes de venir se tomó un receso para su emprendimiento de instalación y reparación de aire acondicionado. "No ganaba mal. Tenía dinero, pero no qué comprar ni dónde. Me fui porque me di cuenta de que Maduro no es Chávez y todo se estaba por poner peor", asegura sentado en su heladería.

Vino con su mujer, su hija y 7000 dólares en el bolsillo. Quiso obtener la habilitación para poner en práctica sus conocimientos de refrigeración, pero por problemas burocráticos llegó el invierno antes que el título. Durante el primer año compartió su techo con una pareja de amigos hasta asentarse económicamente, y en el colegio de su hija conoció a los padres de una compañerita que le ofrecieron atender la heladería, y luego invirtió sus ahorros en comprar la franquicia. En los primeros inviernos, además limpiaba los baños y las canchas en un club en Núñez para compensar la baja demanda del helado.

Comparado con su vida anterior, ni la inflación ni la inseguridad local lo asustan. "Mi miedo era llegar a una Venezuela diez años atrás, algo que no sucedió, aunque veo que las cosas no están bien cuando la gente paga en cuotas el supermercado." Explica que sin descuidar el negocio de la heladería ayuda a otros venezolanos a enviar dinero a sus familias con bitcoins.