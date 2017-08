Los globos para eventos vuelan mejor en las redes

Daniel Rodríguez

Edad: 25 años

Llegada al país: 2010

Historia: llegó al país para estudiar publicidad en la UP. Hoy se dedica a la venta de globos y decoración para eventos a través de plataformas digitales

"Mi familia es española. Aunque yo nací en Venezuela, tengo el pasaporte de la Comunidad Europea y podría haber ido allá", cuenta Daniel Alejandro Rodríguez. "Vine a la Argentina para estudiar, pero estoy contento de emprender un negocio en América latina porque se pueden traer ideas de afuera. Hay grandes oportunidades si uno se enfoca en optimizar las herramientas digitales", asegura el emprendedor.

Abanico es la iniciativa que creó junto con su socio, también venezolano, Alan Chullmir, en enero de 2015. Venden globos y artículos de decoración para todo tipo de eventos, desde empresariales y publicitarios hasta cumpleaños infantiles. Comenzaron el negocio mientras Daniel estaba terminando su tesis universitaria. Casi todas sus ventas son por Internet, en sus canales de MercadoLibre, OLX, su página web y por consultas en Facebook e Instagram.

"Hicimos desde la decoración para la fiesta del Martín Fierro de Oro, para el whiskey Ballentine, el supermercado Día y Burger King", cuenta. En su experiencia, el beneficio más grande que tuvo a la hora de emprender su negocio fue la baja inversión inicial. "Se puede emprender a través de las redes sociales y de Internet, hacen falta una estética cuidada y entender las claves de las redes sociales. No recuerdo el monto, pero como muchísimo fueron 1000 dólares entre los dos, hace dos años", explica. Se le ocurrió la idea a partir de ver que la competencia tenía una presencia muy chica y una "imagen horrible" en Internet; en general son empresas familiares que no cuentan con un departamento de marketing y no prestan atención al diseño ni a las redes.