Encuestas muestran una mejora en la percepción de la economía

Según algunos sondeos, en julio se rompió con una racha de tres meses de peor humor social; sigue el desafío hacia adelante

Las encuestas reflejan una apatía generalizada de los argentinos hacia la política, pero no así ante la economía. La mayoría tiene expectativas de un mejor futuro y, sobre todo, espera una mejora en el bolsillo. Afortunadamente para el Gobierno, alguna encuestas privadas revelan que en julio se rompió con la racha de tres meses consecutivos malos en términos de opinión pública.

Encuestas muestran una mejora la percepción de la economía

cerrar

"Es importante no entrar a una elección con una tendencia negativa y las encuestas parecen haber pegado la vuelta justo para el último tramo de la contienda electoral", explicó a LA NACION Juan Germano, responsable de la consultora Isonomía.

En su última medición de julio -se realiza a nivel nacional, de forma presencial en el Gran Buenos Aires y telefónica en el resto del país-, el 51% de los encuestados respondió que espera que la situación del país estará mejor en un año; un mes antes, esa cifra era del 46% y venía descendiendo sin freno desde un pico del 58% en abril pasado.

Del mismo modo, también aumentó el mes pasado la cantidad de gente que espera que la situación económica de su familia mejore en un año: pasó del 42% en junio al 48% en julio. En ambos casos, el humor social había pasado por una buena racha en los primeros meses del año, para luego desplomarse a partir de abril.

Isonomía tiene además un modelo en el que mide la percepción de bienestar económico, desde dos puntos de vista: las variables económicas -el empleo, el consumo, la situación salarial-, y lo que denomina como "calidad de vida", que hace a la percepción que tiene la gente de la salud, el transporte público, el espacio público, entre otras variables. En tal sentido, dice Germano, la gente percibe por estos días una mejora gradual en la calidad de vida -en la clase media se valora el mayor acceso a la vivienda; en la Ciudad de Buenos Aires se percibe una mejora en seguridad; en el AMBA, del transporte público-, y en menor medida, nota una mejora en las variables económicas.

Eduardo D'Alessio, presidente de D'Alessio IROL, presenta en sus últimos relevamientos una tendencia similar.

"Los números están dando mejor que antes", resume el encuestador. "El 72% de quienes votaron a Cambiemos en el ballotage dicen que perciben señales de reactivación económica; y en términos generales, el 43% de la población dice que hay reactivación. A nivel de la población están empezando a ver una mejora, probablemente para octubre sea más clara la tendencia", ilustró. En términos de distrito, en la encuesta de D'Alessio, las respuestas son parejas en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia y en el interior. En todos los casos, no obstante, el 54% o más dijo que todavía no ve mejora.

Y es que, pese a que una parte ya comienza a percibir los brotes verdes de la economía, para la mayoría la economía todavía no termina de satisfacer del todo.

La medición de Quiddity, la encuestadora que encabeza Luis Costa, refleja que las expectativas económicas a nivel nacional no mejoraron en agosto -pese a la mejora en los indicadores macroeconómicos-, pero tampoco empeoraron. El 41% de los sondeados dijo que la situación económica nacional actual está mejor; el 55%, que está peor; y el 4%, que no sabe. Las cifras no variaron demasiado desde abril pasado.

Asimismo, el 49% dijo en agosto que la situación estará mucho mejor en un año; el 30%, que estará peor; y el 15%, que estará igual.

"La situación viene estable, y siempre algo peor en la Provincia de Buenos Aires", explicó a LA NACION Costa.