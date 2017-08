Polémica en el Mundial de Atletismo: sospechan que la IAAF no dejó entrar a Makwala para favorecer a Van Niekerk

La prensa británica cuestiona la ausencia del botsuano en los 200 y 400 metros, pese a que la federación informó que es uno de los atletas intoxicados; creen que quieren proteger al "sucesor de Bolt"

Makwala, ayer en uno de los ingresos del Estadio Olímpico de Londres. Foto: Captura TV

LONDRES.- La situación generó revuelo en las redes sociales. Y luego tuvo su espacio destacado en los medios británicos. ¿La IAAF no dejó entrar al estadio a Isaac Makwala -uno de los atletas con gastroenteritis- para favorecer a Wayde Van Niekerk?, se preguntan. Y la sospecha toma dimensión cuando ex campeones como Michael Johnson disparan contra la federación internacional. Makwala, mejor tiempo del año en 200 metros y cuarto en 400, fue descartado de las sesiones martes y miércoles por recomendación del cuerpo médico de la IAAF, pero todo indicaría que la decisión no fue bien comunicada ni al atleta ni al equipo de Botswana. Y eso motivó a "Badman" a presentarse en la tarde de ayer en el Estadio Olímpico para la final de los 400m, pero no lo dejaron pasar y su carril quedó libre.

sospechan que la IAAF no dejó entrar a Makwala.

"Sabotaje", gritó Makwala. "El problema es que Van Niekerk es el favorito de la IAAF, es el favorito de los fanáticos. El es el nuevo favoritos de todos", apuntó Johnson. Y agregó: "Es el favorito, el récordman, el campeón mundial, el campeón olímpico... y ahora que aparece un retador no lo dejan correr". Por su parte, Paula Radcliffe, miembro de la comsión de atletas de la IAAF, dijo en la BBC que estas son teorías conspirativas y que están haciendo "acusaciones bastante fuertes".

La IAAF eplicó que Makwala no podía correr tras un examen médico. Pero Botswana alega que no tuvieron una explicación oficial, ni se les pidió poner a Makwala en cuarentena. "Nos enteramos en los medios de comunicación que él no podía participar", señaló un integrante del equipo en BBC Sports. Simon O'Brien, médico del equipo, sostuvo la misma versión: "Está en forma, está preparado para correr, pero lo mantiene afuera la IAAF. No mostró signos de intoxicación y esto se dio por la mala comunicación de la federación".

"Este es otro desastre. Como el del tramposo de la droga que ganó los 100 metros", escribió el periodista Matt Lawton, en el Daily Mail, en referencia al triunfo de Justin Gatlin del sábado pasado.

La final de los 400 metros: el primero oro del Mundial para "el sucesor de Bolt"

Ayer, Van Niekerk mostró su primera buena reacción: soportó la presión mediática de los días previos y fue el claro vencedor de los 400 metros, con un tiempo de 43s98/100. "The Dreamer" llegaba por dos oros, y dio la talla. Se suman a las medallas doradas en los Juegos de Río de Janeiro y el Mundial de Pekín.

En la pista no estuvo Isaac Makwala, su principal rival. El botsuano fue uno de los afectados por la intoxicación del Guoman Tower Hotel y se quedó afuera por recomendación del equipo médico de la IAAF. Antes de la final se difundieron videos de periodistas de la cadena ITV News, de Makwala intentando entrar en el parque olímpico y siendo rechazado por la seguridad. Su intención era participar, más allá de la palabra oficial.

Van Niekerk, recordman de los 400m, con 43s03/100 (Río de Janeiro 2016), dominó la carrera de punta a punta. Por detrás llegaron Steven Gardiner (44s91), Abdalelah Haroun (44s98), Baboloki Thebe (44s66), Nathon Allen (44s88), Demish Gaye (45s04) y Fred Kerley (45s23). Nadie pudo siquiera pisarle los talones.