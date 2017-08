De Cristina Kirchner a Graciela Ocaña: los candidatos que no votan en los distritos donde compiten

Varios postulantes deberán viajar para sufragar en los comicios del domingo próximo

Cristina Kirchner viajará a Río Gallegos para votar. Foto: DyN / Unidad Ciudadana

Son candidatos en un distrito, pero votan en otro. Presentan propuestas o prometen soluciones para las problemáticas de una provincia, pero residen en otro lugar del país. Cuando ingresen al cuarto oscuro, no encontrarán su rostro en las boletas. Varios postulantes deberán viajar varios kilómetros para sufragar en las PASO del domingo próximo. Se trata de un viejo artilugio al que suelen apelar los partidos políticos en los años electorales.

Cristina Kirchner , que competirá en la provincia de Buenos Aires por una banca en el Senado, se trasladará en avión hasta la ciudad de Río Gallegos para sufragar. La ex presidenta votará en la Escuela 19 Luis Piedra Buena, situada en la calle Magallanes. Luego, regresará a Buenos Aires para esperar los resultados de los comicios.

Cristina Kirchner y Fernanda Vallejos, candidatas de Unidad Ciudadana, no votan en la provincia.

La ex jefa del Estado no es la única exponente dentro Unidad Ciudadana (UC). La economista Fernanda Vallejos , que encabeza la lista de diputados nacionales en Buenos Aires, votará en el barrio porteño de Belgrano. El ex presidente del Conicet Roberto Salvarezza, que ocupa el segundo lugar en la nómina de UC, también tiene su domicilio en la Capital.

En Cambiemos también hay casos de postulantes que no juegan de local. Fernando Iglesias, que comparte con Elisa Carrió la boleta de diputados nacionales de Vamos Juntos en la ciudad, entrará al cuarto oscuro en la localidad bonaerense de Avellaneda. Por su parte, Graciela Ocaña , el alfil que incorporó el oficialismo para la batalla en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país, votará en la Capital. La ex titular del PAMI deberá ir hasta la Escuela N°4 Coronel Isidoro Suárez, ubicada a cuatro cuadras de la Casa Rosada. Iglesias y Ocaña se encontrarán en el búnker "unificado" que Cambiemos montará en Costa Salguero.

Graciela Ocaña compite en la provincia, pero vota en la Capital. Foto: Archivo / Rodrigo Néspolo

Fernando "Pino" Solanas sorprendió con su postulación para las próximas legislativas. El cineasta, que tiene mandato en el Senado hasta 2019, enfrentará a Cristina Kirchner, Esteban Bullrich (Cambiemos), Sergio Massa (1 País) y Florencio Randazzo (Frente Justicialista) en la contienda bonaerense. Su domicilio está radicado en la Capital y deberá votar en la Universidad Argentina Kennedy. "No se puede ir a una elección con pesos pesados, como ésta, de rodillas. Y tengo domicilio en provincia", dijo Solanas para justificar su candidatura testimonial en una entrevista con LA NACION.

Juan Ricardo Mussa (Partido Federal Celeste y Blanco) y Roberto Damboriana (Movimiento Seguridad y Transparencia ) competirán en la ciudad de Buenos Aires, pero sufragarán en San Martín y Pilar, respectivamente.

Los principales postulantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en la Capital y la provincia votarán en los distritos donde compiten.

