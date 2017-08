El Colegio de Abogados de la Ciudad celebró el fallo que impugnó la candidatura de Carlos Menem

La entidad afirmó que la decisión de la Cámara no hizo más que "respetar al elector" y evitó "graves consecuencias a las instituciones"

La boleta llevará a Carlos Menem peso a la impugnación de la Justicia. Foto: LA NACION

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires apoyó ayer la decisión de la Cámara Nacional Electoral en el fallo que impidió a Carlos Menem volver a competir como candidato a senador nacional por La Rioja.

La entidad consideró que el fallo de los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera "adquiere una significativa proyección republicana y democrática".

"Resulta oportuno destacar que la Justicia Nacional Electoral haya resuelto resguardar la legalidad de la composición de las listas presentadas, uno de los principios básicos del sistema democrático", indicó en un comunicado. Y agregó: "Dicho resguardo es fundamental para la confiabilidad del sistema y de las instituciones de la República cuyas bancas se ponen a elección, pues tiene por finalidad comprobar que los ciudadanos que se postulan para acceder a cargos públicos reúnen las calidades constitucionales y legales necesarias. Se trata, por tanto, de respetar al elector y de resguardar la manifestación segura de su voluntad".

Además, la entidad resaltó que "las limitaciones a las candidaturas a cargos públicos electivos revisten un fundamento ético, advirtiendo las graves consecuencias que resultarían para las instituciones y el interés político general si se admitiera -bajo pretextos meramente formales- la falta de pronunciamiento respecto de la impugnación formulada, que llevaría a presentar al electorado una opción política ilegal que devaluaría la confianza que deben inspirar los representantes del pueblo y, por cierto, el cuerpo que integrarán".

La Justicia Electoral dispuso anteayer que el ex presidente no puede competir por "falta de idoneidad", a raíz de su condena a siete años de prisión por tráfico de armas a Ecuador y Croacia, en la década del 90. La decisión generó la inmediata reacción del peronismo, que apeló la sentencia. Durante un encuentro con periodistas en la Casa de Gobierno local, Menem dijo que fue proscripto, pero evitó responsabilizar al Gobierno por el fallo de la justicia electoral.

"No creo que la Nación esté detrás de estas cuestiones; el Gobierno está para otras cosas, no para perseguir y proscribir a gente que ha trabajado toda la vida por el país, como es mi caso", indicó el ex mandatario.

La Cámara Nacional Electoral deberá definir si le da curso a la apelación y la eleva a la Corte Suprema de Justicia.