Sergio Massa: "El Gobierno eligió defender a grandes sectores de la economía, perjudicando a millones de argentinos"

En uno de sus últimos actos de campaña, el precandidato a senador cuestionó al oficialismo

Foto: Twitter.com/sergiomassa

Sergio Massa , en uno de sus últimos actos de campaña antes de las PASO , acusó al Gobierno de Mauricio Macri de defender a sectores económicos en detrimento de "millones de argentinos".

"Está claro que el Gobierno eligió defender a grandes sectores de la economía, perjudicando a millones de argentinos", dijo desde Bahía Blanca el precandidato a senador de 1País y agregó: "Cuantas rutas podríamos hacer si en vez de cobrarle impuestos al laburante o a jubilados cuando prenden la luz o la hornalla, se les cobra a los bancos y a las mineras".

"Empieza a tener sentido la idea de construir una mayoría distinta. Con los que pensamos en un país que no se cree el verso de las facciones en la política. Con aquellos que hoy se sienten desilusionados, que miran los spot en youtube del 2015 donde les prometían que en este gobierno no iban a pagar impuesto a las ganancias. Que les iban a construir 3000 jardines de infantes y solo hicieron 26. Que no les iban a aumentar el gas y la luz. Con los millones de argentino que sienten desilusión porque ayer se enteraron de que les vuelven a robar los goles ", dijo Massa.

Además, cuestionó la política del Gobierno en material previsional. "A millones de jubilados el Gobierno le prometió la rebaja de iba en alimentos y medicamentos en campaña. Hoy no solamente no les rebajo los impuestos sino que además les quitó la cobertura en mucho de los medicamentos crónicos bajo el argumento de los que tienen casa y auto son ricos", señaló.

"En qué cabeza cabe que alguien después de 40 años de trabajo consiguió tener una casa y autito viejo o porque paga otra obra social para tener cobertura, le eliminan los medicamentos", se quejó el líder del Frente Renovador.

Por la tarde Massa tiene previsto cerrar la campaña en la Ciudad de Buenos Aires junto a Margarita Stolbizer y otros precandidatos de las listas porteñas del espacio.