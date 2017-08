Mundial de Atletismo. Isaac Makwala corrió solo en la clasificación y ya está en la final de los 200 metros

Luego de la polémica porque la IAAF no le había permitido disputar la final de los 400, y tras las sospechas de favorecer a su rival Wayde Van Nikerk, el atleta de Botswana compitió sin contrincantes en las series preliminares; primero, avanzó a semifinales y ahora competirá con los mejores del mundo

Makwala corrió solo por el andarivel 7. Foto: Reuters

LONDRES.- El comunicado llegó 16.42 de un día en el que Londres se entregó a una lluvia incesante. Las semifinales de 200 metros estaban programadas para las 20.55. Pero Isaac Makwala -uno de los tres atletas afectados por una intoxicación- tuvo que presentarse 18.40 para correr su serie clasificatoria en soledad, en una original carrera contra el reloj en la que ocupó el andarivel siete. Tras las sospechas de que la IAAF no había dejado entrar a Makwala al Estadio Olímpico en la tarde del martes para favorecer a Wayde Van Niekerk , la federación dio marcha atrás con los consejo médicos y se enredó en una nueva polémica, luego del triunfo de Justin Gatlin el sábado pasado en los 100 metros. La noche que le arruinó la fiesta a Usain Bolt . "Este es otro desastre. Como el del tramposo de la droga que ganó los 100 metros", disparó el periodista Matt Lawton, en el Daily Mail, en referencia a Gatlin.

"La IAAF recibió un escrito de la federación de Botswana para que Isaac Makwala pueda competir en los 200 metros. El período de cuarentena del atleta expiró a las 14, y fue examinado por nuestro equipo médico que lo declaró apto para competir. Makwala deberá correr en 20s53 o más rápido para avanzar a semifinales y conseguir el tiempo de clasificación. Por eso, correrá en el andarivel siete, que era el que le correspondía en la serie. Ninguno de los atletas que lograron su clasificación a semifinales verán afectadas sus chances", informó la federación internacional, en un cambio de idea inesperado. Lo que hasta el el mediodía era una recomendación médica para proteger al resto de los atletas, por la tarde fue un indulto al hombre que el martes vio por televisión cómo Van Niekerk se quedaba con el oro en los 400 metros. Él, su rival en la temporada, sintió que le habían robado la ilusión.

Primero, respondió desde la pista, marcó 20s20/100 en su serie y avanzó a semifinales. Después, en la primera semifinal, logró el segundo puesto (20s14/100), detrás del estadounidense Isiah Young (20s12/100), y consiguió el pase a la final.

El "expediente Makwala" fue tomando forma entre la noche del martes, con el video del botsuano fuera del estadio y el oro del sudafricano adentro, y terminó por recalentarse en las primeras horas de ayer. La situación generó revuelo en las redes sociales. Y luego tuvo su espacio destacado en los medios británicos. ¿La IAAF no dejó entrar al estadio a Makwala para favorecer a Van Niekerk?, se preguntaron en diarios y TV. Y la sospecha toma dimensión cuando ex campeones como Johnson dispararon contra la federación internacional. Makwala, mejor tiempo del año en 200 metros y cuarto en 400, fue descartado por recomendación del cuerpo médico de la IAAF, pero todo indicaría que la decisión no fue bien comunicada ni al atleta ni al equipo de Botswana. Y eso motivó a "Badman" a presentarse en la tarde del martes en el Estadio Olímpico para la final de los 400 metros, pero no lo dejaron pasar y su carril quedó libre.

"Sabotaje", gritó Makwala. "El problema es que Van Niekerk es el favorito de la IAAF, es el favorito de los fanáticos. El es el nuevo favoritos de todos", apuntó Johnson. Y agregó: "Es el favorito, el récordman, el campeón mundial, el campeón olímpico... y ahora que aparece un retador no lo dejan correr".

Ya con las aguas calmas, Sebastian Coe , presidente de la IAAF, dio la versión oficial: "Teníamos que proteger a los 2000 atletas que vinieron al Mundial y decidimos que aquellos atletas que mostraban síntomas del virus fueran apartados de la competición. Tras examinarlo, el equipo médico explicó que Makwala mostraba serios síntomas del virus por un lago período de tiempo, y eso fue lo que comunicamos. Tenemos simpatía por él, pero actuamos para prevenir que la situación se ponga aún peor".