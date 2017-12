Laura Di Marco: "Macri es un hombre que padece el poder"

[VIDEO] La analista política ahondó en la relación del Presidente con la autoridad

¿Qué va a pasar con Macri cuando termine su mandato?

cerrar

La periodista Laura Di Marco analizó, en el marco del ciclo Conversaciones, la relación del presidente Macri con el poder.

"Tal vez ahora haya cambiado con las PASO, pero todas las veces que lo vi me dio la sensación de Macri es un hombre que padece el poder", expresó. La analista política considera que los dos primeros años al frente del país fueron muy difíciles y repletos de dudas para el Presidente. Pero también observa que quizá ya pasó esa fase, y que ahora él mismo "siente que vale la pena" todo el esfuerzo que realiza a diario.

Asimismo, Di Marco opina que Macri no es un voraz del poder y descarta que haya llegado a la presidencia con fines mercantilistas: "Se puede hacer mucho más dinero fuera del poder", explicó. Por último, al ser consultada sobre una posible reelección, indicó que desde el punto de vista de la política clásica, sería impensable que el mandatario no se presentara en 2019, pero agregó: "No sé si le interesa tanto ser reelecto".

Mirá la entrevista completa.