Ceferino Reato: "La lealtad peronista es un día al año, y los otros 364 se viven traicionando"

El escritor Ceferino Reato estuvo en el ciclo Conversaciones y consideró que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede volver al peronismo. "Se ha vuelto algo tan alargado y sin límites que cualquiera puede irse y volver, no hay una tradición", explicó sobre el movimiento político. A su vez, el periodista cuestionó uno de los principios máximos del justicialismo: la lealtad. "Lo de la lealtad es un cuento para los no peronistas", sintetizó.

"El grueso de los votos se fue con ella", observó Reato. Es que es la fuerza electoral de Fernández de Kirchner una de las principales claves para su hipotético regreso al peronismo. Igualmente, el escritor advirtió que Cristina tiene una personalidad que no le va a permitir formar parte de algo mayor, "salvo que aparezca un líder que la supere en carisma".

Por último, analizó las posibilidades del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2019, y dijo: ""El país se banca perfectamente que pierda, no hay ninguna necesidad de que vuelva al poder mientras no arregle sus cuentas internas".

