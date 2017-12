Nicolás Wiñazki: "Boudou se rió de todos nosotros"

[VIDEO] El periodista repasó algunas de sus investigaciones más importantes

¿Cuál fue tu mejor investigación?

El periodista Nicolás Wiñazki considera al caso Ciccone, por el tiempo que le dedicó, sus repercusiones y el contexto, como su investigación más significativa. En el marco del ciclo Conversaciones repasó algunas de sus denuncias más importantes.

El caso que involucra entre otros al ex presidente Amado Boudou fue el que Wiñazki tomó de manera más personal, por eso su importancia. "Ciccone me expuso por primera vez frente a un gobierno que atacaba desde el Estado todo el tiempo, yo después me acostumbré", explicó. Y completó: "Cristina nunca lo defendió en público, en 12 años nunca dijo la palabra Ciccone". Además, el periodista destacó el valor del momento en que la denuncia salió a la luz: "Acababan de asumir, Boudou se reía de todos nosotros". También recalcó la importancia de otras investigaciones: la ruta del dinero K y la fuga de Alvear.

Mirá la entrevista completa.