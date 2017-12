Por las calles de Bavaria

Foto: AP

Caminaba por la ciudad de Ratisbona (Regensburg), en Bavaria, sur de Alemania, una fresca mañana de principios de primavera, y había decidido marchar por ella sin ningún plan específico. El reloj marcaba las 11.15 y el sol había decidido darnos un respiro frente al continuo viento que arreciaba: había salido de su escondite detrás de una oscura nube que no auguraba nada bueno para las horas de la tarde.

La profusión de antiguos edificios pintados de los más variados colores y muy bien conservados, junto al empedrado de sus angostas calles y plazas, todo extremadamente limpio y en su lugar le daba a mi visita un halo de elegancia histórica e importancia.

No por nada en esta ciudad se había establecido la dieta imperial con carácter perpetuo; consistía en la asamblea de cada uno de los estados imperiales y aquellas de entidades cuyos gobernantes no estaban sujetos a ninguna autoridad por debajo de la del Emperador. Debido a esto, por la mismas calles por las que me desplazaba, príncipes e importantes miembros eclesiásticos habían dejado su huella al llegar aquí para tratar los problemas más importantes que aquejaban al Sacro Imperio Romano Germánico.

Sin lugar a duda me destacaba como un turista más. El motivo era muy simple: mientras que la gran mayoría de la personas vestían ropas livianas, y casi sin querer exagerar veraniegas, este cuerpito gentil estaba envuelto en una liviana campera. Por momento deseaba que fuese un poco más gruesa. En mi defensa quiero aclarar que recién llegaba de temperaturas más tórridas en el hemisferio sur. No importa, ustedes me entienden.

Los estilos arquitectónicos románicos y góticos se alternaban el uno con el otro y era muy interesante ver la gran variedad de locales ofreciendo una gran gama de productos. Panaderías, ópticas, casas de computación, restaurantes, bares, librerías, farmacias... Todos, como dije antes, presentados en óptima forma, muy ordenados, como si al caos no se le diese lugar ni por asomo.

Se acercaba la hora de almorzar y elegí la que podría ser considerada la cocina en funcionamiento más antigua del mundo. Si están en el sur de Alemania y por estas latitudes, tienen que conocerla.

Para eso di la vuelta a la Domplatz, donde se encuentra la lindísima Catedral de San Pedro con su imponente fachada y sus increíbles cristales, tomé la Krauteremarkt y encaré para el que tal vez sea el río mas romántico: el Danubio.

Al lado del famoso puente de piedra me encontré con Wurstkuchl, ubicada en una pequeña construcción muy simpática que data, por lo menos este edificio, del siglo XVII y construido sobre la vieja cocina de siglo XII.

Con una terraza rodeada de edificios y poblada de bancos y mesas de madera, era como si el tiempo se hubiese detenido. Durante siglos y siglos los trabajadores del muelle, marineros y los que trabajaban en los talleres cercanos habían convertido a Wurstkuchl en un clásico.

Otro de los datos más importantes sobre este lugar tiene que ver con la familia propietaria, quienes durante el transcurso de los últimos 200 años siguen velando por el producto rey de este lugar: las famosas bratwurst, acompañadas lógicamente por la mostaza de rigor y el chucrut realizados con antiquísimas recetas.

Y como me han enseñado que en Roma haz como los romanos, al tiempo que los locales se iban sentando en los amplios bancos -ellos con sus livianas prendas, yo con mi liviana campera y la cara hacia el sol- ordené el plato más tradicional de la casa y contento como un infante en vacaciones me dejé invadir por la bonhomía que me rodeaba.

El autor conduce el programa Resto del mundo, de El Trece