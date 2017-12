Liga Mundial de hockey: hay rugidos de Leones entre la pobreza extrema de la sede en la India

Se impusieron 3-2, con tantos de Lucas Vila, Matías Paredes y Juan Ignacio Gilardi (de penal); este viernes desde las 11 se medirán con los locales

El festejo de Lucas Vila junto con Matías Paredes. Foto: VillarPress

Antes de partir hacia India se vacunaron contra la fiebre amarilla. Cuando llegaron a Bhubaneswar, ciudad del noreste del país, en la provincia de Odisha, entendieron qué es la pobreza en su mayor dimensión, como la exhibe la película Slumdog Millionaire, ganadora de ocho premios Oscar en 2009.

Los Leones viven su aventura en esa localidad y se regalan alegrías en la Liga Mundial, como el triunfo sobre Inglaterra por 3-2 que permitió el avance a las semifinales. Los gritos de Lucas Vila, Matías Paredes y Juan Ignacio Gilardi son el eco que anticipa el duelo de hoy a las 11 con India (ESPN, en vivo), por el pasaje a la final. Pero en medio de la alegría, también hubo penurias.

Hace unos días, Carlos Retegui se lavó la cara en el baño y terminó internado un día en un hospital por una intoxicación, lo que le impidió ocupar el banco de suplentes en un partido. "Ingerí agua en mal estado y realmente la pasé muy, muy mal", relató a la nacion el DT de los campeones olímpicos.

El plantel va del hotel al Kalinga Stadium y del estadio al hotel; la alerta es permanente porque cualquier decisión fuera del protocolo puede generar un desastre. "Acá no hay un centro comercial, un lugar de paseo, una calle principal... La gente está tirada en la calle y hace sus necesidades en la vereda. Hay mucha basura porque no hay recolección de residuos. Y esa basura es inorgánica, porque a la orgánica la comen la gente, las vacas o los perros. La verdad es que es muy duro. Tengo mucho respeto por el pueblo indio y el país, pero desde el punto de vista de la salud, en esta Liga Mundial y en el Mundial que se hará acá habrá que tomar demasiadas precauciones", advirtió Chapa.

Además de la cuestión logística, también hay un desbarajuste reglamentario. La Federación Internacional de Hockey nunca se ha caracterizado por ser muy clara en el formato de sus torneos, y la comunicación volvió a fallar. En esta ocasión esperó los resultados de los cuartos de final para formalizar los días y horarios de las semifinales. ¿Conclusión? India volverá a jugar con 48 horas de descanso, como lo hizo durante la etapa de grupos, y se enfrentará con la Argentina, que tendrá menos de 24.

Al respecto, Retegui alzó la voz de manera crítica: "Lo que hace la FIH es ridículo e inadmisible; no entiendo por qué no programa con anticipación los partidos. Terminamos de de jugar con Inglaterra y, hasta que finalizó el encuentro entre Holanda y Alemania, no sabíamos si jugaríamos el viernes o el sábado. Al final, nos pusieron el viernes".

Más allá de que la delegación argentina evalúa una queja formal, el DT y los Leones no quieren en excusas. No queda alternativa a enfocarse en los locales: "India es muy vertical, con jugadores que atacan constantemente. Si le dejás espacios la pasás mal, pero trataremos de hacer un partido lento, y más por este tema del descanso", analizó el entrenador, que palpita a la distancia la chance de que su hijo Mateo debute este domingo en Boca, ante Estudiantes: "Es algo muy fuerte y me enorgullece por él; quiero que disfrute del momento y aprenda".

Ciertas victorias tienen un gran valor agregado que delinea el futuro. El reciente 3-2 de los Leones, que garantiza al menos el 4º puesto en el torneo, provocará que el seleccionado se mantenga como Nº 1 del mundo hasta fines de noviembre de 2018. El colchón de puntos conseguido en este certamen dará ese privilegio en la cima del ranking hasta el comienzo de la Copa del Mundo, que se disputará entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre del año próximo en Bhubaneswar.

"Estamos contentos y ratificamos que somos el mejor equipo del planeta, pero no nos sentimos conformes", aseguró Retegui. Más allá de su irregular primera rueda, la Argentina aprendió de experiencias pasadas en la Liga Mundial y ahora apareció en el momento clave. Pero India ya asoma en su caldera, allí donde la bocha de hockey sobre césped arde como en ningún otro lugar.