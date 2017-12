Luces de navidad

Looks festivos para una celebración encendida de buenos deseos

Producción: Jorge León

Fotos: Martín Lucesole

Ambientación: Dolores Saavedra

Foto: Martín Lucesole

Tapado y short de brocato (Desiderata), remera rosa con paillettes (Uma), guillerminas (Hush Puppies para Grimoldi). Camisa y bermuda (Levi´s), zapatos (Hush Puppies para Grimoldi). Niña, vestido de broderie (Broer). Niño, camisa con cuello mao (Pioppa), jean blanco y zapatillas de cuero (Mimo & Co). Vestido de seda estampado (Mishka), brazalete y aros (Mai Cassal), zapatos glitter (Aldo para Grimoldi). Camisa de lino (Giesso), jean blanco con roturas (Key Biscayne). Niño, cárdigan y camisa (Pioppa), bermuda rayada (Cheeky), zapatillas de lona (Mimo & Co). Pantalón pijama (Portsaid), blusa con volados (Markova), zapatos de charol (Prüne). Niña, vestido con estampa floral (Pioppa)

Asistente de producción: Fernando Nieva. Asistente de fotografía: Ezequiel Yrurtia. Asistente de ambientación: Claudio Brugés. Make up: Belu Sanz y Lu Scarselletta para Vardo Management. Pelo: Christian Di Petta para Vardo Management. Modelos: Antonella, Virginia, Delfina, Emilio y Felipe (Look 1 Models). Gaspar, Benjamín, Sofía y Valentina (Imaginativa). Agradecimiento: a Milagros Resta, El Galpón de Milagros Deco Eventos (www.galponmilagros.com.ar), El Rey de la Navidad (www.elreydelanavidad.com), Malegría Guirnaldas de luces (@malegriaguirnaldas), Falabella (www.falabella.com.ar) y a Coto (www.coto.com.ar). Direcciones: Las Pepas, Unicenter. Markova, Alto Palermo. Blaqué, Abasto. Mai Cassal, Uruguay 1282. Grisino y Broer, el solar. Pioppa, Dot Baires. Desiderata, El Solar. Sarkany, unicenter. Hush Puppies, kickers y aldo, en Grimoldi, Dot Baires. Cher, Unicenter. Sofi Martiré, Recoleta Mall. Luna Garzón, Libertad 1185. Vitamina, Alcorta Shopping. Giesso, Dot Baires. Perramus, Dot Baires. Swatch, Alcorta. Cheeky, Alto Palermo. Bolivia, Alcorta. Uma, Recoleta Mall. Levi´s, Alcorta. Mimo & Co, unicenter. Mishka, Patio Bullrich. Key Biscayne, Recoleta Mall. Portsaid, Alto Palermo. Prüne, unicenter. Adidas, Dot Baires. AY Not Dead, Dot Baires. Etiqueta Negra, Patio Bullrich.