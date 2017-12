En las parlamentarias de octubre, el ex candidato a vicepresidente se había despachado sobre el avance de la Justicia

El día en que Carlos Zannini aseguró: "No tengo miedo a quedar detenido". Foto: LA NACION / Horacio Córdoba

El 22 de octubre, el domingo de las elecciones parlamentarias en el país y al momento de emitir su voto, Carlos Zannini , ex secretario de Legal y Técnica y ex candidato a vicepresidente, cuestionó el avance de la Justicia sobre ex funcionarios del kirchnerismo al considerar que se trataba de una "criminalización de la pertenencia a un gobierno".

El día en que Carlos Zannini aseguró: "No tengo miedo a quedar detenido"

cerrar

De eso, dijo, "ya se ha dicho mucho" y criticó las consultas de los periodistas sobre la situación de la provincia y sostuvo que "hay una campaña para que se miren los pocos casos de corrupción" que hubo.

"Eso no puede hacer olvidar todo lo que se hizo" en los gobiernos del kirchnerismo, acotó y advirtió: "No tengo miedo a quedar detenido". Al otro día, el lunes 23, Zannini debió declarar en Comodoro Py en la causa abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman .

Esta madrugada Zannini fue detenido por la Policía Federal en Río Gallegos , a disposición del juez federal Claudio Bonadio .

El ex funcionario está imputado por traición a la patria en el memorándum por el que presuntamente se encubrió a los responsables iraníes del atentado a la AMIA, junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su administración.

Permanecerá detenido en la delegación local de la Policía Federal hasta la hora que sea ordenado su traslado a Buenos Aires , de acuerdo a lo publicado por la agencia Télam.

El momento de la detención de Carlos Zannini en Río Gallegos