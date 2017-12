Pacto con Irán: detuvieron a Carlos Zannini, Luis D'Elía y "Yussuf" Khalil

Fueron detenidos por orden del juez Bonadio, que instruye en la causa de encubrimiento a los iraníes por el atentado a la AMIA; además, procesó a Cristina Kirchner y Héctor Timerman

Carlos Zannini fue detenido en Río Gallegos. Foto: LA NACION / Horacio Córdoba

El ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo Carlos Zannini, el referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge "Yussuf" Khalil y el dirigente piquetero Luis D'Elía fueron detenidos en las últimas horas por orden del juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

El magistrado también procesó y pidió el desafuero para detener a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner y dictó prisión preventiva para el ex canciller Héctor Timerman bajo el régimen de arresto domiciliario por su delicado estado de salud. También fueron procesados, sin prisión preventiva y con prohibición para salir del país, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y el diputado Andrés "Cuervo" Larroque .

Bonadio pidió el desafuero de la ex presidenta, quien juró como senadora hace ocho días, porque consideró que debido a sus contactos "puede entorpecer la causa", según informaron a Télam fuentes judiciales.

El momento de la detención de Carlos Zannini en Río Gallegos

cerrar

Zannini fue arrestado cerca de la 1 por personal de la Policía Federal tras una orden impartida por el juez Bonadio, quien instruye el expediente iniciado a partir de la denuncia presentada por el ex fiscal Alberto Nisman pocos días antes de ser hallado muerto en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.

Detuvieron a Luis D´Elía por la firma del memorándum de entendimiento con Irán

cerrar

Al momento de ser detenido en Río Gallegos, Zannini, actual director en el Banco Santa Cruz, se encontraba en el domicilio de su suegra, ubicado en Perito Moreno y Mariano Moreno.

La detención de "Yussuf" Khalil

cerrar

De inmediato, el ex secretario de Legal y Técnica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue subido a un automóvil blanco, tras rechazar colocarse el chaleco antibalas y el casco que le acercaron los efectivos, y llevado a la delegación local de la PFA.

En las próximas horas se espera que Zannini sea trasladado a la ciudad de Buenos Aires para ser indagado por Bonadio.

Habla la esposa de Luís D' Elía: "Esto parece una dictadura"

cerrar

Por la mañana, llegó el turno de Luis D'Elía, quien fue detenido esta mañana en su domicilio de Laferrere, partido de La Matanza, y poco después fue arrestado Jorge "Yussuf" Khalil, en tanto que se procuraba dar con el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, sobre quien también pesa una orden de detención ordenada por el juez federal Claudio Bonadio.

D'Elía y Khalil fueron trasladados desde la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el barrio porteño de Villa Lugano, a los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro.

Las escuchas

LN Data relevó 40.000 audios que forman parte de la denuncia de Nisman por encubrimiento contra la ex presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gabinete.

Con información de Télam