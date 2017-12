Los detalles de la resolución de Bonadio y las razones por las que pidió la prisión preventiva para Cristina Kirchner

Por la mañana, el magistrado ordenó una serie de detenciones para ex funcionarios y allegados al kirchnerismo

Los detalles de la resolución de Bonadio y las razones por las pidió la prisión domiciliaria para Cristina.

La decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar a Cristina Kirchner y pedir la prisión domiciliaria por encubrimiento en la causa AMIA sacudió el arco político desde la mañana. Además de la ex presidenta, varios ex funcionarios del gobierno kirchnerista quedaron detenidos: el ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo Carlos Zannini, el referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge "Yussuf" Khalil y el dirigente piquetero Luis D'Elia.

El análisis sobre el procesamiento y pedido de desafuero de Cristina Kirchner

cerrar

El magistrado también dictó prisión preventiva para el ex canciller Héctor Timerman bajo el régimen de arresto domiciliario por su delicado estado de salud. También fueron procesados, sin prisión preventiva y con prohibición para salir del país, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI ) Oscar Parrilli y el diputado Andrés "Cuervo" Larroque .

En la resolución difundida por el juez, una de las principales causas del embate contra la ex mandataria se basa en que "a partir del 2010, el gobierno que presidió Cristina Elisabet FERNÁNDEZ exteriorizó un cambio de postura política frente al caso AMIA , diametralmente opuesto al adoptado desde que ocurrió el atentado".

Detuvieron a Luis D´Elía por la firma del memorándum de entendimiento con Irán

cerrar

El magistrado detalló una serie de acontecimientos en el informa para justificar el pedido de desafuero y la prisión domiciliaria para Cristina.

"La ex presidente aceptó el ofrecimiento del gobierno de Irán, siendo que los pedidos realizados anteriormente habían sido rechazados por tener como fin buscar una salida política a la causa AMIA y lograr desincriminar a ese estado y a los acusados por el atentado".

"Las constancias incorporadas reflejan que la imputada impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados y, principalmente, al canciller Héctor Marcos TIMERMAN".

"Dan cuenta de ello los registros de ingreso de TIMERMAN a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos los días 19, 23 y 24 de octubre y los días 6, 9, 13, 21 y 22 de noviembre de 2012, por su proximidad a las reuniones llevadas a cabo con los funcionarios iraníes en los meses de octubre y noviembre de 2012. El canciller también visitó a la ex presidente los días previos y posteriores a entrevistarse con el canciller iraní Alí Akbar SALEHI en el mes de enero de 2013".

"También las escuchas telefónicas obrantes en la presente causa dan cuenta de cómo la imputada planificaba la forma en la cual se llevaba a cabo la maniobra investigada".

"Como ejemplo de ello podemos mencionar la conversación efectuada entre KHALIL y D`ELIA, de la cual surge que este último indicó: ". Acá estuve hablando con 'el quía' [en alusión a DE VIDO] ... ellos están dispuestos a mandar la gente de YPF con nosotros dos, a hacer negocios allá ... está muy interesado en intercambiar lo de aquellos por granos y carne allá ... Y, ¿cómo es? Ahora tienen un problema político, necesitan que se apruebe el memorandum - Y si, eso está clarito Luís, yo te lo dije el otro día. ¿Manifestaste lo que te dije? - Si, yo les dije hace 10 días y me dijeron que en 30 se aprobaba. - No, no, yo te dije que el memorandum se iba a aprobar ... yo te lo dije a vos, pero que lo estaban retrasando por esa cuestión. - No, no ... ahí hubo alguna ... conté lo que vos me contaste, el incidente que hubo. - Si - La reunión fue porque lo pidió la jefa."

"Debe señalarse lo expuesto por TIMERMAN en relación a que habría redactado el memorando de entendimiento y lo habría consultado con Cristina FERNÁNDEZ y Carlos ZANNINI".

D'Elía y Khalil llegaron a los tribunales de Comodoro Py