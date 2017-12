Tras clasificar a los octavo de final de la Champions, Paulo Fonseca, DT de Shakhtar Donetsk, fue a la conferencia de prensa disfrazado de 'El Zorro'

El entrenador dio la gran sorpresa de la definición de los grupos de la Champions League

El Zorro, en la conferencia de prensa.

El DT Paulo Fonseca dio la gran sorpresa en la definición de los grupos de la Champions League. No sólo porque su equipo, Shakhtar Donetsk, venció 2-1 a Manchester City del Pep Guardiola, sino además porque apareció en la conferencia de prensa posterior disfrazado de 'El Zorro'.

¿Por qué lo hizo? Porque debía cumplir su promesa. "Si pasamos a octavos de final, me disfrazo de 'El Zorro'. Sé que no me creen, pero esto puede suceder", había dicho el entrenador antes de la última fecha. Y así. Sobre el final de la conferencia de prensa. "Esta es la rueda de prensa más divertida que he dado en toda mi vida, todo el mundo ríe y está feliz", dijo Fonseca antes de retirarse de la sala.

Su ingreso a la conferencia de prensa