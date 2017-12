La oposición llama a protestar contra "la política de represión que impulsa el Gobierno"

Convocan a una marcha hoy a las 19 en Plaza de Mayo contra "la persecución a opositores". Foto: Archivo / DyN / Tony Gómez

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, habló sobre las detenciones y los procesamientos de funcionarios kirchneristas ordenados por el juez Claudio Bonadio y llamó a marchar "contra la política de represión y la persecución a opositores que impulsa el Gobierno".

"Es un proceso de persecución y represión. Queremos vivir en una país democrático y decidimos convocar a una marcha a Plaza de Mayo hoy a las 19 para terminar con el hostigamiento para quienes pensamos distinto al Gobierno y a los medios hegemónicos", advirtió el dirigente social en diálogo con Radio 10.



Bonadio procesó hoy con prisión preventiva y pidió el desafuero para detener a Cristina Kirchner en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA que se inició por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman días antes de morir, por la que también fueron detenidos Carlos Zannini , Luis D'Elía y Jorge "Yussuf" Khalil.

Convocamos al Pueblo a movilizarse a Plaza de Mayo hoy a partir de las 19hs contra la política de represión y la persecución a opositores que impulsa el Gobierno Nacional #BastaDePerseguirpic.twitter.com/3aCB1T8IqY&- Leo Bilanski (@leobilanski) 7 de diciembre de 2017

Además, ordenó la prisión domiciliaria del ex canciller Héctor Timerman y la detención del ex líder de Quebracho Fenando Esteche, a quien todavía las fuerzas de seguridad no localizaron. Por su parte, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Juan Mena y Angelina Abonna fueron procesados sin prisión preventiva por el magistrado, quien dictó no obstante la prohibición de que salgan del país.

La reacción de la oposición

"Quieren aniquilar a la oposición. Esto es persecución política y el responsable es Mauricio Macri ", dijo hoy en declaraciones a radio Del Plata el designado jefe de bloque del Frente para la Victoria (FPV) en Diputados, Agustín Rossi . "Son ellos los que están traspasando todos los límites institucionales. El Memorándum con Irán, causa que desata la cacería de Bonadio del día, tuvo aprobación en el Congreso de la Nación", agregó.

"Plan de ajuste al pueblo y cacería a los compañeros. El gobierno de Macri siembra vientos y cosechará tempestades. Libertad a los presos políticos", escribió, por su parte, en Twitter el diputado del Parlasur, Gabriel Mariotto .



Martín Sabbatella , ex director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, afirmó que "el próximo objetivo de la cacería K es sacar a Cristina del Congreso y encerrarla" y consideró que "la quieren presa y callada, porque es la líder opositora más importante", según lo publicado por la agencia Télam.

Para el nieto recuperado y diputado nacional Juan Cabandié , "la mafia del gobierno y el poder judicial, nos meterán a todos presos por ser opositores" y también señaló que las detenciones son "para desviar las críticas por la baja de las jubilaciones".



