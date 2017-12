Tamur Goudarzi Pour, de Lufthansa: "Este Gobierno entendió la importancia del turismo"

En su visita al país, el vicepresidente de la compañía para las Américas alabó la apertura del mercado aerocomercial argentino

Tamur Goudarzi Pour, vicepresidente para las Américas de Lufthansa. Foto: Lufthansa

El curriculum vitae de Tamur Goudarzi Pour da testimonio de una carrera con millas acumuladas. El egresado de la Universidad de Cambridge se inició como pasante de Lufthansa en 1998, fue country manager de la aerolínea alemana en Irán en 2003, director de sus operaciones en Europa en 2007 y vicepresidente para África, Medio Oriente y Europa Oriental en 2014.

En su rol como vicepresidente de la compañía para las Américas -que asumió en enero-, Goudarzi Pour visitó la Argentina, país donde tiene cerca de 300 empleados y que se cuenta entre sus principales destinos internacionales. "Es una de las 15 mejores rutas que tenemos a escala mundial", dijo el ejecutivo a LA NACION, quien aseguró que ven "un aumento en la demanda a partir de las mejoras en la economía".

Goudarzi Pour llegó a Buenos Aires esta semana con una agenda que incluyó un encuentro con el ministro de Turismo, Gustavo Santos. En este marco, alabó las políticas que impulsa la cartera, que pronostica inversiones de $ 57.347 millones en el sector para los próximos cuatro años. "Toda iniciativa que impulse el turismo es bienvenida -dijo-. Creo que el Gobierno entendió perfectamente la relevancia de esta industria."

Una aeronave de Lufthansa. Foto: AFP

También destacó la apertura del mercado aerocomercial que lleva adelante la administración macrista. "Todas las iniciativas que promuevan un clima de negocios abierto están bien vistas por nosotros. Apoyamos todos los esfuerzos para liberalizar el mercado. Abrazamos la competencia y ahora vemos que hay un campo de juego nivelado", sentenció.

Las low cost

Mientras se anunciaba el ingreso de firmas low cost al mercado local como Flybondi, Norwegian y Level, Lufthansa dio a conocer en la feria World Travel Market que traerá a su subsidiaria suiza Edelweiss, que unirá Buenos Aires con Zurich con dos frecuencias semanales a partir del 7 de noviembre de 2018.

"Es una aerolínea que ofrece un estándar de calidad muy alto", señaló Goudarzi Pour. "Vamos a ofrecer precios competitivos que seguramente llevarán a los consumidores a querer conocernos y les demostrará que ésta es una experiencia premium muy distinta a la que brindan las low cost."

Edelweiss, la subsidiaria suiza de Lufthansa, volará en el país desde noviembre de 2018. Foto: www.swiss.com

Aunque el representante de la empresa alemana dice que es muy pronto para hablar de nuevas rutas y frecuencias para Edelweiss, no cierra la puerta a esa posibilidad. "Veremos cómo nos va. Lo tomaremos paso a paso", afirmó. Sí fue tajante respecto a la chance de traer a su propio operador low cost-Eurowings-. "No lo excluiría, pero no está en los planes para el corto plazo", dijo.

Hacia la consolidación

Lufthansa se ha convertido en uno de los actores más activos en el proceso de consolidación del mercado aerocomercial europeo. Sus últimos movimientos involucran a dos compañías en crisis: Air Berlin y Alitalia.

"Con Air Berlin tenemos un acuerdo para adquirir hasta 81 aeronaves en caso de que las autoridades europeas lo aprueben", destacó Goudarzi Pour y añadió que su objetivo es "conseguirlo antes de finales de año."

Lufthansa cuenta a la Argentina entre sus principales 15 rutas. Foto: AFP

En lo que concierne a la aerolínea italiana, Lufthansa hizo una oferta de US$ 294 millones para quedarse con una parte de su flota -a la que pretende llamar New Alitalia-. "Necesita ser reestructurada antes de que podamos iniciar la nueva operación", admitió el ejecutivo. "Habrá un cronograma para decidir la ejecución del plan. Esperamos que se decida probablemente para junio del próximo año."

Sobre la tendencia a la concentración que ha empezado a exhibir el mercado aerocomercial, remarcó que "las cinco principales aerolíneas de Estados Unidos tienen una cuota de mercado de alrededor del 85%, mientras que el top cinco europeo sólo acumula el 47%". "Es necesaria una mayor consolidación porque la mayoría de las aerolíneas no son rentables. Y concluyó: "Somos un jugador activo, nuestro foco está en Europa pero las ramificaciones son globales."