El nuevo navy: 9 ideas para vestirlo este verano

En su versión actual, el tradicional marinero suma colores, estampas y superposición de prendas

Una reinterpretación del clásico estilo veraniego que toma el concepto y lo compone en otros colores y combinaciones

Rayas + lunares + líneas. Chaqueta de corte militar (Wanama, $ 4200), top en satén (Clara, $ 1450), pantacourt estampadado (Cher, $ 2998) y sandalias con ojales (XL, $ 1290)

Resort. Camisa en seda (Naíma, $ 4250), pantacourt con vivo (Mishka, $ 2660), chatas con perlas (Blaquè , $ 1790), minicartera, (Isadora, $ 899), sombrero azul (Made in chola, $ 2200) y aros (Isadora, $ 119)

Superposición. Camisa mangas globo con (F.P., $ 2500), top estampado (Vitamina, $ 2700), pantalón al tobillo acampanado (Roma Renom, $ 2980), chatas con capellada con solapa y sin talón (Sarkany by Sofia, $ 4990), aros (Isadora, $ 79)

Texturas rústicas. Top largo con escote en V (Uma, $ 1800), saco con cuello base (Clara, $ 3100), short bordado (Yagmour, $ 999), reloj con strass (Swatch, $ 3395), mules de rafia (Vincent, $ 3399)

Monoprenda. Mono midi (A. Y. not dead, $ 2285), trench largo sin mangas (Perramus, $ 4890), cartera redonda (Somaini, $ 2500) y sandalias tricolor (Mishka, $ 5180)

Off shoulder. Blusa off shoulder con tiras (Estancias, $ 1100), pollera con apertura (Comité, $ 1500), bolso (Cher, $ 998), cap de paja (Made in chola, $ 795), chatas nude (Aldo en Falabella, $ 2999) y aros (Isadora, $ 79)

Touch celeste. Camisa oxford (John L. Cook, $ 1695), suéter con ojales y lazo (Wanama, $ 2390), falda con nudo (Tucci, $ 1480), anteojos de sol cuadrados (Ossira Eyewear by Ranieri, $ 2600) y mules (Uma, $ 5400)

Athleisure. Top bustier (A. Y. not dead, $ 3885), chaqueta rayada (Markova, $ 2980), pantalón con franja lateral (Giesso, $ 3586), belt bag (Blaquè, $ 2490), aros largos (Uma, $ 950) y stilettos sin talón (Arezzo en Grimoldi, $ 2300)

