Florencio Randazzo, sobre el procesamiento de Cristina: "Es absolutamente un disparate"

El ex ministro del Interior y Transporte de la Nación cuestionó la decisión de Bonadio

Florencio Randazzo calificó de "disparate" el procesamiento de Cristina. Foto: LA NACION

El ex ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo , calificó de "disparate" el procesamiento de la ex presidenta y actual senadoraCristina Kirchner en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

Randazzo republicó un tuit que había hecho en febrero de 2015 sobre el caso y sostuvo que sigue pensando lo mismo. "La imputación a Cristina Kirchner por un memorándum que fue público y ratificado por el parlamento nacional es absolutamente un disparate", había escrito en esa ocasión.

Lo dije en febrero de 2015. Y sigo pensando exactamente lo mismo. https://t.co/9zJHBSSLeC&- Florencio Randazzo (@RandazzoF) 7 de diciembre de 2017

El ex ministro tuvo muchas idas y vueltas con Cristina, desde que se negó a ser candidato a gobernador de la provincia para las elecciones de 2015. Este año quiso enfrentar a su ex jefa en una interna que definiera al candidato del PJ en Buenos Aires para las elecciones legislativas de este año, pero la ex presidente prefirió eludir la interna con el Randazzo y se postuló sin el sello del PJ y lanzó el frente Unidad Ciudadana para competir en las PASO.

Tras el intento de Cristina de unir a la oposición detrás de Unidad Ciudadana, Randazzo escribió una carta contra la ex presidenta y la criticó con una dureza inédita: "No hay que mentirle a la gente, Cristina", le había dicho.

El procesamiento de Cristina

Bonadio procesó y pidió el desafuero para detener a Cristina en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

2013: El anuncio de Cristina Kirchner por el memorándum con Irán

El juez dictó el procesamiento y pidió el desafuero de la ex presidenta porque consideró que debido a sus contactos "puede entorpecer la causa" que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

Además, por la misma causa, detuvieron al ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo Carlos Zannini , el referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge "Yussuf" Khalil, a Fernando Esteche y al dirigente piquetero Luis D'Elía

Cristina Kirchner: "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron"