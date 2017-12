Quiénes son los abogados defensores de Cristina Kirchner, Carlos Zannini, Luis D'Elia y Héctor Timerman

Algunos de los imputados comparten la defensa; otros tienen un solo abogado; otros dos

Fernando Burlando, defensor de Khalil y Esteche esta ma?ana en los tribunales de Comodoro Py. Foto: Télam / Brigo Carlos

La ex presidenta Cristina Kirchner, su ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, el dirigente social Luis D'Elía, el ex canciller Héctor Timerman tienen distintos abogados defensores en la causa que los investiga por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA .

Detuvieron a Luis D´Elía por la firma del memorándum de entendimiento con Irán

Cristina y Timerman tienen una defensa compartida, que está a cargo de los doctores Alejandro Rua y Graciana Irma Ruth Peñafort Colombi.

Lo mismo ocurre en el caso de Khalil y Esteche, que son defendidos por los abogados Fernando Burlando y Fabián Amendola.

Fernando Esteche fue trasladado a los tribunales Federales de Comodoro Py

D'Elía también cuenta con dos abogados defensores: Adrián Albor y María Cecilia Fernández.

Pero la mayor parte de los acusados tiene un solo abogado, como es el caso de Zannini, cuya defensa está a cargo del doctor Mariano Fragueiro Frías; del ex titular de Inteligencia, Oscar Parrilli, defendido por Roberto Boico; y el del diputado Andrés Larroque, defendido por la abogada Lucila Larrandart.

Alejandro Rua ingresando al domicilio de Cristina Kirchner en Recoleta. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio

Abogado circunstancial

Aunque no aparece como abogado defensor en la resolución, el letrado Alejandro Baldini defenderá a Zannini en esta instancia de detención, a pesar de que el ex secretario técnico de Cristina ya tiene sus abogados en Buenos Aires.

Baldini supo tejer sus vínculos bajo el calor del poder kirchnerista. Trabajó para Lázaro Báez, fue el fundador de la empresa Valle Mitre a través de la cual, Báez luego administraría los hoteles de los Kirchner, integró la lista de conjueces federales cercanos al kirchnerismo . Y cuando sus amigos cayeron en desgracia defendió al contador Alejandro Manzanares cuando quedó detenido en julio pasado.

Alejandro Baldini, abogado del ex secretario de Legal y Técnica de Presidencia durante el kirchnerismo, Carlos Zannini, en los tribunales de Comodoro Py. Foto: Télam / Cano Laura

Baldini fue quien implementó la estrategia jurídica para trasvasar de la constructora Gotti Hnos las acreencias por pagos de obra pública a nombre de Austral Construcciones en los albores de la empresa de Báez.

La palabra de Alejandro Baldini, abogado de Carlos Zanini

Como apoderado de Gotti, junto a la financiera Invernes concertaron el traspaso de al menos 106 millones de acreencias, tal como lo reveló una investigación de LA NACION. Una empresa quedó vacía y la de Baéz se vería beneficiada con fondos a cobrar de parte del estado santacruceño

Para entonces Báez ya gerenciaba Gotti, había fundado Badial SA y la transferencia de fondos estaba en marcha. Solo restaba un paso: crear Austral Construcciones SA, la constructora que el hoy empresario detenido, fundaría nueve días antes que Kirchner asuma la presidencia. El dinero en riesgo estaba salvado, y ahora quedaba dentro del mismo círculo. Baldini fue así una clave fundamental en el armado. Lo demás es historia conocida.

Procesamientos y detenciones

El juez Claudio Bonadio, que instruye la causa por la firma del Memorándum con Irán en 2013, por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados del ataque en 1994 y presunta "traición a la Patria", procesó y pidió el desafuero para detener a la senadora electa Cristina Kirchner.

También dispuso el procesamiento del ex canciller Héctor Timerman y su arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud. Así como los procesamientos con prisión preventiva del ex secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini y del dirigente social Luis D'Elía, quienes fueron arrestados esta madrugada acusados de los mismos delitos.

El momento de la detención de Carlos Zannini en Río Gallegos

Otro de los procesados y detenidos es Jorge Khalil, integrante de la comunidad iraní en la Argentina, mientras que el juez ordenó el arresto del ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, quien permanece prófugo.

Además, Bonadio procesó sin prisión preventiva por los mismos delitos al ex secretario de la Presidencia y ex titular del servicio de inteligencia, Oscar Parrilli, a varios ex funcionarios de inteligencia y a la ex Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, entre otros.

Los convocó para "que se presenten en este tribunal, dentro de las próximas 48 horas, para que se notifiquen personalmente de la resolución, señaló el juez en su resolución difundida por el Centro de Información Judicial.

Pedido de desafuero

Cristina Kirchner juró como senadora nacional la semana pasada. Para poder ser detenida, como requiere el juez, se necesita que el Senado le retire los fueros parlamentarios con el voto de los dos tercios de los integrantes de esa cámara.

La jura de Cristina Fernández de Kirchner como senadora nacional

Si no se produce el desafuero, el juez podrá seguir investigándola e incluso enviarla a juicio ya que la inmunidad parlamentaria sólo la protege del arresto.

Organizaciones de derechos humanos y grupos sociales afines a la expresidenta criticaron la decisión de Bonadío. "Con el objetivo de perseguir y silenciar voces opositoras el partido judicial opera al servicio del Ejecutivo", dijo en Twitter la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que conduce Hebe de Bonafini.

En una presentación ante el juez Bonadío en octubre, la ex mandataria negó en un escrito haber protegido a los ex funcionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias.

Fernández también acusó al magistrado, quien la investiga en otras causas, de ser parcial y estar manipulado por el presidente Mauricio Macri.

La denuncia de Nisman

Nisman denunció el 14 de enero de 2015 a todos los ex funcionarios y allegados a Cristina contra los que actuó Bonadio. Cuatro días después, fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Buenos Aires.

La denuncia de Nisman fue desestimada en distintas instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016.

Con la colaboración de Mariana Arias