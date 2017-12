Javier Mascherano habló de su futuro: el "calvario" de la selección, por qué se quiere ir de Barcelona y el no a River

Uno de los referentes del equipo argentino evaluó el último proceso hasta la Copa del Mundo del 2018 y dejó varios títulos

Mascherano, durante la entrevista.

Javier Mascherano es uno de los referentes de la selección Argentina. El, todavía, jugador de Barcelona habló de lo que hará en el futuro a nivel clubes, del Mundial de Rusia y del largo camino que este equipo recorrió para llegar a la Copa del Mundo de 2018. Además de River y de si existe alguna posibilidad de que pueda volver, sin embargo, lo descartó.

"Volver a la Argentina no es una decisión fácil de tomar. Además yo me imagino como me sentiría yo siendo Ponzio. Un jugador que ganó todo, que ahora hable de otro tipo cuya historia con River fueron dos años... fue muy efímero. Lo mío comparado con lo de Ponzio estos últimos años es nada. Trato de ser respetuoso con el capitán del equipo", señaló Javier Mascherano en diálogo con TyC Sports.

El jugador de Barcelona está muy cerca de irse del club. Contó cómo se siente hoy en día en ese lugar. "Perdí el lugar y el protagonismo de los últimos años. Es una realidad, no lo puedo esquivar. No es culpa de nadie. Por eso trataremos de llegar a una conclusión con el club. Es una situación que no me gusta, pero que hay que asumirla y definirla en privado. Es algo que tenemos que solucionar con los dirigentes", señaló un Mascherano que, por sus palabras, está afuera del equipo catalán y su futuro, puede ser China.

"El día que yo me sienta un problema, prefiero irme. Soy así. Entiendo el fútbol de una manera colectiva, ser parte de algo. Uno está en una etapa donde tiene la obligación de colaborar. No solamente dentro, sino fuera del campo. Me interesa el juego, me preocupo por mejorar. No estoy preocupado por lo secundario, a mí me gusta el juego", agregó.

El "calvario" de la selección

Uno de los referentes de la Argentina analizó el camino de la selección hasta el Mundial. "No hicimos las cosas bien. Cuando no las hacés, terminás como nos pasó. Era muy posible quedar afuera del Mundial", sentenció Javier Mascherano.

"La última etapa de la selección fue un calvario", remarcó un Mascherano sincero, haciendo referencia a lo que fue el proceso con Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli, camino al Mundial.

"Mi historia con la selección se termina en Rusia", concluyó un Mascherano, quien ya hace tiempo anunció que la Copa del Mundo sería el final de un larga carrera con la celeste y blanca.