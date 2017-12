Javier Mascherano habló sobre el grupo que le tocó a la selección en el Mundial Rusia 2018 y lo parejo que es

Luego de conocerse la zona donde jugará la Argentina, el histórico capitán dio su postura al respecto y se ilusiona con estar presente

Foto: Captura TV

"El grupo que nos tocó es parejo porque nuestra versión actual no es la mejor", describió Javier Mascherano en diálogo con TyC Sports sobre el sorteo del grupo de Mundial Rusia 2018 . El jugador expuso su postura sobre lo difícil que es elaborar un resultado posible en la próxima cita mundialista. "Esto es fútbol y no podemos predecir, no pasa como en otros deportes colectivos donde capaz se puede hacer más especulaciones", dijo Mascherano.

Sobre el grupo que Argentina comparte con Islandia, Croacia y Nigeria, opinó que "vamos a tener que estar fuertes porque es complicado".

"Islandia es un gran rival, hizo una excelente Eurocopa", explicó y aclaró que todavía queda un largo camino para Rusia donde el equipo tiene que consolidarse y entender que "la selección no es de Leo, y todos deben trabajar en conjunto para ello". Y añadió "tener el rendimiento y el funcionamiento alemán está lejos de ser el de la Argentina, porque culturalmente no forma parte de nuestra impronta".

Tampoco se guardó palabras para opinar sobre las recientes declaraciones de Diego Maradona para sobre la actualidad de la selección nacional. "Maradona fue muy crítico de lo que pasó en AFA durante los últimos dos años. Sabemos que nuestro nivel no fue el mejor en las Eliminatorias, pero el Mundial te da otra posibilidad".