Dos comunidades online te ayudan a armar las vacaciones

La nueva plataforma de Almundo y la aplicación PosiTrip permiten crear una comunidad colaborativa para organizar viajes que se nutre de las experiencias de expertos y amigos

Foto: Stocksnap.io

Organizar las vacaciones es un viaje en sí mismo. Los ahorros, el aguinaldo y mucha energía se invierten en esos días de vacaciones tan esperados. Hay que elegir el lugar y, con esa misma decisión, comenzar la organización: es que los lugares aún no visitados y con ganas de conocer son tantos, que puede llevarnos a hacer varias consultas, a la familia y a los amigos más viajeros, para terminar de definir el destino.

En mi caso somos una familia cuyo número de integrantes supera el promedio -cinco y no cuatro- así que irnos de viaje resulta, muchas veces, complejo. Una vez que definimos el lugar comienza mi "travesía" por las grandes olas de Internet. Suelo perder noches enteras entre foros, consejos y tips para disfrutar las vacaciones, buscar qué recorrer, saber si me conviene alquilar un departamento o si es mejor ir a un hotel; si la ciudad tiene buen transporte público o es mejor alquilar un auto; qué ver con niños pequeños o qué lugares no podés perderte (o cuáles mejor evitar).

Ese momento, justo antes de contratar y tomar decisiones que marcarán el rumbo del viaje, no es fácil. La solución tradicional puede ser recurrir a una agencia de turismo, pero generalmente suelo organizar estos viajes de noche y a contrarreloj. Así que termino leyendo información de los diversos foros, escuchando los consejos de mis amigos, y armando yo misma nuestro viaje soñado.

La cantidad de páginas que recorro y la información que leo a veces hace muy engorrosa la búsqueda. Ahora eso puede cambiar por dos herramientas que intentan hacer más sencilla esta tarea.

Foto: Stocksnap.io

Comunidad de viajeros

Una es Almundo, quien lanzó hace unos días The Travellers' Community, una plataforma global colaborativa. Se trata de una comunidad global que une a expertos en determinados destinos con viajeros, para ofrecer experiencias personalizadas.

"Durante la primera semana de diciembre la plataforma incorporó el asesoramiento de un grupo expertos distribuidos en 50 de los principales destinos turísticos del mundo, lo cual equivale al 80% de los puntos turísticos más visitados", cuenta Juan Pablo Lafosse, CEO de Almundo.

La comunidad de expertos de Almundo.

Según las proyecciones de Almundo, al finalizar 2018 la plataforma contará con más de 10.000 expertos y se estima que aumentará un 60% el volumen de las operaciones. Mientras que demandará una inversión de 45 millones de dólares entre 2017 y 2018.

Aunque esta plataforma se presentó en Argentina, también se lanzará -a fin de diciembre y comienzo de enero- en México, Colombia; mientras que en febrero desembarcará en Brasil. Además, la empresa está planificado un lanzamiento global para el año que viene, con el objetivo de multiplicar diez veces los resultados obtenidos dentro de los próximos cuatro años.

"Con esta plataforma buscamos la personalización basada en las características y los intereses de cada viajero, para hacer de su viaje una experiencia única y transformadora. Estamos convencidos que los pequeños detalles hacen grande cada viaje", sostiene Lafosse.

Ayudante de bolsillo

Otra herramienta tecnológica que intenta hacernos más fácil la experiencia del viaje es Positrip. En este caso se trata de una aplicación que reúne las principales recomendaciones de amigos -integrantes de la red- y conocidos para que los turistas viajen y recorran lugares confiables.

Una vista de Positrip.

Esta red social, desarrollada en Argentina por QwertySoft, cuenta con información sobre bares, hoteles e, incluye, "positips" que sólo un viajero sabe valorar.

Al mismo tiempo, Positrip permite atesorar los viajes de una forma simple a través de bitácoras ordenadas cronológicamente con fotos y reseñas sobre cada lugar visitado. Toda esta información estará disponible sólo para la red de amigos, dentro de la aplicación.

Además, permite calificar la experiencia en los diferentes bares, hoteles y sitios recorridos por los viajeros mediante los 'positips', los cuales servirán de guía para las amistades en la plataforma. El usuario también podrá ver un planisferio con los lugares visitados y los sugeridos por sus amistades y seguidores, resaltando los más frecuentes.

Sus creadores, Pachi Marino y Nicolás Villareal, comenzaron con esta idea en 2015 y, más tarde, para realizar el desarrollo se sumó al equipo Alina Martínez. Hoy Positrip cuenta con usuarios de la Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Francia y Expaña; y está disponible para iOS y Android.

"Positrip propone una mirada positiva sobre las experiencias que vivimos. Es la herramienta con la que podés planear, organizar y, lo más importante, atesorar tus viajes, siempre conectado a una red de amigos", resume Marino.

Foto: Stocksnap.io