Carlos Zannini, Luis D'Elía, "Yussuf" Khalil y Fernando Esteche son trasladados al hospital del penal de Ezeiza

Una vez concluida su revisión inicial, se definirá en qué cárcel serán alojados

Carlos Zannini fue detenido en Río Gallegos por la Policía Federal. Foto: LA NACION / Horacio Córdoba

El ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo Carlos Zannini, el referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge "Yussuf" Khalil, el dirigente piquetero Luis D'Elía y el dirigente del partido Patria Para Todos (PPT) Fernando Esteche son trasladados al Hospital Penitenciario Central del penal de Ezeiza para someterse a una revisión inicial.

Detuvieron a Luis D´Elía por la firma del memorándum de entendimiento con Irán

Según pudo conocer LA NACION, una vez concluidos los estudios, se definirá su alojamiento. Todos fueron detenidos en las últimas horas por orden del juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

Luis D´Elía, detenido. Foto: Policía Federal Argentina

El magistrado también procesó y pidió el desafuero para detener a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner y dictó prisión preventiva para el ex canciller Héctor Timerman bajo el régimen de arresto domiciliario por su delicado estado de salud.

También fueron procesados, sin prisión preventiva y con prohibición para salir del país, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y el diputado

D'Elía y Khalil llegaron a los tribunales de Comodoro Py

D´Elía, Khalil y Esteche son trasladados al penal de Ezeiza desde Comodoro Py

Traición a la patria

La causa contra la ex presidenta se centra en el intento de favorecer a ex funcionarios del gobierno de Irán para buscar la impunidad de un ataque terrorista. La causa se reactivó luego de conocerse una conversación del ex canciller Héctor Timerman con un directivo de la AMIA, en la que el entonces funcionario habría revelado que el gobierno kirchnerista conocía la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado.

El momento de la detención de Carlos Zannini en Río Gallegos

La figura penal de traición a la patria tiene una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de 25 años o reclusión perpetua.