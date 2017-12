Qué son los "criptogatos": valen más de US$ 100.000 y pueden ser un problema para las criptomonedas

Un videojuego para comprar y vender gatos virtuales ya factura más 8 millones de dólares al día

El juego permite crear gatos virtuales y venderlos.

¿Quién no quisiera tener un "adorable" gatito virtual, "único en su especie" e imposible de replicar, secuestrar o destruir? Para algunos internautas la respuesta es tan obvia -¿quién no?- que han llegado a pagar ellos cientos e incluso miles de dólares. De hecho, las transacciones ya superan los US$ 8.000.000, según CryptoKitties.

Es la nueva moda que causa furor en la red y, especialmente, en el mundo de las criptomonedas: el fenómeno de los CryptoKitties o, tal y como se les conoce en español, los "criptogatos".

Se trata de un juego creado por la compañía canadiense AxiomZen que les permite a los usuarios comprar, "alimentar" y especular con las "criptomascotas" usando ether (ETH), la moneda virtual que le hace la competencia al bitcoin .

El sistema usa la plataforma Ethereum, una aplicación con tecnología blockchain (cadenas de bloques) que refleja los movimientos que se hacen con la moneda y permite crear contratos de igual a igual.

Muchos ya comparan el éxito repentino de los criptogtatos -se lanzó hace apenas unos días, el 28 de noviembre- con el arrollador Pokémon Go, que tuvo impacto mundial .

Sus precios varían: algunos se han comprado por apenas 0,03 ETH (US$ 12), pero los más cotizados han llegado a alcanzar los 50 ETH (unos US$ 23.000) y hasta 246 ETH (en torno a US$ 113.000).

"Son coleccionables, adorables y se les puede dar de comer", se lee en su sitio web, CryptoKitties.co. Es la llegada del blockchain a los juegos de internet.

Los gatos virtuales pueden llegar a valer más de 100 mil dólares.

¿Una moda preocupante?

Los desarrolladores del juego le contaron a la agencia de noticias Bloomberg que los criptogatos suponen un "paso clave" para hacer las cadenas de bloques (blockchain) más accesibles a la gente.

Pero su popularidad ha puesto de relieve uno de los grandes problemas de la tecnología de las criptomonedas: su falta de escalabilidad. Es decir, ¿funcionaría si millones de personas hacen de ellas su modo de pago? ¿Hasta qué punto es capaz de aguantar su infraestructura?

Etherscan, el buscador que permite buscar, confirmar y validar transacciones en Ethereum, ha multiplicado por seis el número de transacciones pendientes desde que comenzó la fiebre de los criptogatos.

"Los criptogatos se han vuelto tan populares que están ocupando una cantidad importante del espacio disponible para las transacciones en la plataforma Ethereum", le dijo a la BBC Garrick Hileman, del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. "A algunas personas les preocupa que un juego frívolo pueda desplazar usos comerciales más serios".

Un criptogato.

Cada criptogato tiene un "genoma único" de 256 bits y puede jugar roles masculinos o femeninos a la hora de "reproducirse". Existen hasta 4000 variaciones genéticas posibles que hacen variar su color de ojos, pelo y forma corporal.

Axiom Zen lanza un nuevo criptogato cada 15 minutos. El resto, "nacen" de las reproducciones entre los gatos existentes. Cada usuario establece su precio en función a sus características.

Según ETH Gas Station, un organismo que analiza las transacciones de ether, CryptoKitties ya supera el 10% de las transacciones. Y a medida que aumenta el número de "criptogatos", es más costoso hacer intercambios económicos rápidamente.

"El verdadero problema es que otros jugadores busquen alternativas a Ethereum y se trasladen a otros sistemas", explicó Hileman. "Es sin duda urgente que Ethereum gestione este asunto".