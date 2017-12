Cristina Kirchner, tras el pedido de desafuero: "Lo que está sucediendo es un verdadero exceso"

La ex presidenta y senadora electa brindó una conferencia de prensa en el Congreso sobre el procesamiento con prisión preventiva que dictó el juez Bonadio, en la causa por supuesto encubrimiento en el caso AMIA

Cristina Kirchner en conferencia de prensa esta tarde en el Congreso. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio

La ex presidenta y senadora electa, Cristina Kirchner, brindó una conferencia de prensa luego del procesamiento con prisión preventiva y pedido de desafuero en su contra, emitidos por el juez federal Claudio Bonadio en el marco del caso que investiga el supuesto encubrimiento a iraníes investigados en la causa AMIA.

La ex mandataria cuestionó al juez por impulsar una causa "inventada sobre hechos que no existieron", y apuntó contra el presidente Mauricio Macri. La intención del Gobierno, según Cristina Kirchner, es "callar" a la oposición y evitar su presencia en el Senado de la Nación, en especial en el contexto de "ajuste", entre "tarifazos" y las reformas laboral y previsional.

El análisis sobre el procesamiento y pedido de desafuero de Cristina Kirchner

La alocución estaba prevista para las 16.30 pero empezó minutos antes de las 17, en un salón del Congreso. La ex mandataria se sentó frente a una mesa donde la esperaban algunos de los principales referentes de su fuerza, muchos de ellos legisladores y ex funcionarios. Junto a ella estaban sentados el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja; y el diputado nacional Agustín Rossi.

"Quiero agradecer a todos aquellos y aquellas que sin formar parte de otros espacios políticos se han solidarizado. A los partidos de izquierda y sus legisladores, a algunos que hace unos instantes vinieron a saludarnos, también nuestro agradecimiento. Por supuesto también a compañeros y compañeras de nuestro partido y el peronismo que hoy están aquí", fueron las primeras palabras de Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner: "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron"

"Una causa inventada"

La senadora electa desestimó la relevancia de la causa por la que podría ser desaforada y detenida por pedido de Bonadio, en caso de que hubiera acuerdo en el Congreso. "Quiero recordar que se trata de un acto de política exterior, no judiciable, que además mereció el tratamiento del parlamento argentino. El diputado Rossi era el jefe del bloque de Diputados en ese momento", añadió.

"Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. Lo que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso", sostuvo. "No sólo viola el estado de derecho, sino que busca provocar daño personal y político a los opositores".

"No tiene nada que ver con la Justicia y la democracia, no hay causa, no hay delito, no hay motivo, se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe, el presidente Macri también lo sabe".

Cristina Kirchner: "Macri es el máximo y verdadero responsable de perseguir a la oposición"

Y detalló: "En este procesamiento, Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas, Embajada y la AMIA, son actos de guerra, no son atentados terroristas. Porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico para traer de los pelos a la figura de traición a la patria. Esta figura solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Asimila dos atentados terroristas a actos de guerra".

"Nos lleva a afirmar que siguen adelante estas maniobras y ánimos de persecución en tiempos democráticos, violan el estado de derecho y la democracia", siguió.

"Macri es el máximo responsable"

Cristina apuntó contra el presidente Mauricio Macri: "Desde el punto de vista político, estas medidas degradan a la Justicia argentina, y señalan al Gobierno y a Macri como el máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición".

"El cronograma judicial y mediático, apoyado por los trolls center del gobierno, que pagamos, no es inocente. Es planificado y obsceno", siguió.

"Esta madrugada, cuando se dispuso la detención de Zannini, se produjo entre las 2.30 y las 3, en Río Gallegos. No solamente había cámaras de TV y de fotos, convengamos que no estamos en Capital Federal y no eran las 10 de la noche. Estamos hablando de Río Gallegos a las 2.30 de la mañana. A esa hora se desató en la red una actividad solamente imputable a los trolls del Gobierno sobre esta cuestión. Es impensable que alguien esté a esa hora atento a lo que va a suceder para activarla".

En el mismo sentido, siguió: "En una muestra más de cómo el Gobierno manipula la Justicia y a los jueces que los aplauden y los medios oficiales como instrumentos de persecución política sin precedentes en democracia. Tiene responsable. Macri es el director de la orquesta y en este caso, Bonadio ejecuta la partitura judicial. Quiero denunciar que esto a una gran cortina de humo, que pretende cuatro acciones: intimidar, asustar a la población, a la dirigencia política y sindical con el Poder Judicial".

Cristina Kirchner: "No nos vamos a callar"

"No quieren que nuestra voz esté en el Senado"

Y asoció el último derrotero de la causa con las reformas impositiva y previsional que impulsa el Gobierno: "Esto busca tapar el debate de normas que van a impactar en el futuro de los trabajadores en actividad que mañana van a ser jubilados, que van a impactar hoy en los jubilados. Busca tapar también el hecho de que se está fracasando en las políticas económicas del Gobierno. Este diciembre viene con tarifazos de luz y gas", señaló.

"No quieren que nuestra voz esté en el Senado. Lo hace hoy, jueves, último día hábil [mañana es feriado], cuando el lunes nosotros deberíamos comenzar nuestra tarea como senadores. Quiero decirles a todos, que no nos vamos a callar, que no nos vamos a asustar, que no nos van a disciplinar frente al ajuste y el saqueo y no nos vamos a dejar provocar", lanzó.

"Vamos a defender en el Senado, el Congreso y en todas partes a los millones de argentinos que están siendo castigados por un ajuste económico", dijo.

Y lanzó: "Hago un llamado a la reacción serena, a responder por la vía política este inédito e increíble desvarío judicial".

"Me acusan de traición a la patria, una acusación sin fundamento que es un insulto a la inteligencia de los argentinos. No creo que los argentinos puedan creernos capaces de traicionar a la patria. Si les molestaba que digamos la palabra patria, cuando nos identificamos con [el slogan] la patria es el otro".

"Quiero decirle al Gobierno y a Macri, que la campaña electoral terminó en octubre. Aunque algunos no se hayan dado cuenta. La Argentina necesita soluciones y respuestas a los angustiantes problemas que tienen los argentinos. Los jubilados necesitan saber que sus haberes no van a ser disminuidos. Que sus hijos van a poder ir a la universidad, tener esperanza. La campaña ya terminó y es hora de que se den cuenta", lanzó. Luego dio lugar a preguntas de los periodistas presentes en la sala.

Cristina Kirchner, sobre su procesamiento: "Quiero denunciar que es una gran cortina de humo"

El procesamiento

Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva y pidió el desafuero de la ex presidenta porque consideró que debido a sus contactos "puede entorpecer la causa" que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

Tras conocer la medida, Unidad Ciudadana (UC) anunció que Cristina Kirchner brindaría una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, junto a legisladores de su fuerza.

Más temprano, distintos referentes del kirchnerismo salieron a repudiar la medida de Bonadio. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: "La voz de la senadora elegida por el pueblo bonaerense, Cristina Kirchner, será fundamental en el Senado de la Nación. Por eso se la quiere callar con revanchas personales desde el estrado jurídico. Las detenciones y procesamientos de estas horas son una barbaridad y un gravísimo atentado a la democracia", expresó en un comunicado.

¿Cuál es el estado de las causas contra Cristina Kirchner?