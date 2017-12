Con la mira en la seguridad vial II

El doctor Alberto Crescenti continúa con el análisis sobre las principales causas de incidentes en la vía pública y aconseja qué se debe hacer en caso de presenciar o de estar involucrado en un accidente

En ciudad

¿Cómo actuar si se presencia un accidente?

Lo primero es precisar muy bien el lugar donde se produjo (calle e intersecciones); luego, si hay heridos y si pasó en Ciudad de Buenos Aires, llamar al 107. De ser posible, es bueno que el que llama permanezca en el lugar, así se le puede ir preguntándole datos de lo que está mirando. Además, es absolutamente desaconsejable tocar o mover a las personas. Entiendo que, ante la desesperación quieran ayudar, pero una maniobra intempestiva o que se realiza sobre el politraumatizado puede complicar la situación y hasta provocar daños mayores.

En la ruta

En caso de que sea en lugares poco transitados, ¿qué puede hacerse?

Llamar siempre al servicio de emergencia. Luego, debe taparse al politraumatizado porque con cualquier tipo de lesión se pierde calor y se entra enseguida en hipotermia. Si presenta arcadas o vómitos, voltearle suavemente la cabeza de costado. Lo ideal sería que toda la comunidad esté entrenada en masaje cardíaco externo (reanimación cardiopulmonar básica). Hoy no se respira más boca a boca, sino que se colocan las dos manos en el centro del pecho con compresiones arrítmicas y nada más. No se puede hacer otra cosa hasta que llegue la asistencia.

Motos

¿Por qué se dan los incidentes con ellas?

Ocurren principalmente por el zigzagueo permanente con el que circulan y por la sorpresa que generan en el automovilista cuando aparecen, ya que no se los ve por los espejos. Vemos de esas colisiones a diario y también otras inentendibles entre motos (pasa que no respetan los carriles y eso complica las cosas). Sobre el uso del casco, sólo hay que señalar que la cabeza es el paragolpes de la motocicleta; y creo que con eso digo todo. Es una de las partes del cuerpo a proteger, y los conductores deben entender que no se puede circular sin casco.

Bicicletas y celular

¿Qué pasa con el uso de éstos?

Debe haber una complementación entre las bicicletas y los autos y respetarse mutuamente (especialmente cuando se va a girar, mirar hacia la senda). La bicicleta también es un transporte y deben respetar las normas de tránsito. Del celular, no es posible que se salga a la calle distraído, mandando mensajes, y menos aún lo que vemos diariamente: conductores de vehículos de todo porte mandando mensajes mientras manejan. Esto debe estar absolutamente prohibido. Manejar un vehículo exige una gran atención y no se puede estar pendiente del dispositivo.

Calor

¿Cómo puede afectar a los conductores?

Cuando llegan las temperaturas altas, hay personas que padecen trastornos cardiovasculares o de glucemia relacionados con la diabetes. Por eso, los pacientes que utilizan diuréticos o betabloqueadores para controlar la presión deben estar atentos y consultar siempre con el facultativo respecto de modificar ciertas dosis, ya que el calor a veces puede provocar hipotensión o mareos; lo mismo sucede para quienes tienen grandes altibajos en la glucemia. Son temas a considerar especialmente si van a encarar muchas horas de manejo.