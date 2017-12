Miguel Pichetto dijo que "no corresponde el pedido de prisión preventiva" para Cristina Kirchner

El líder del bloque Justicialista del Senado adelantó que su bancada no avalará el pedido de desafuero de la ex presidenta

El senador Miguel Pichetto. Foto: Archivo

El bloque Justicialista, que preside Miguel Pichetto (Río Negro), adelantó hoy que su bancada no avalará el pedido de desafuero de Cristina Kirchner reclamado por el juez Claudio Bonadio al Senado, con lo cual cerró cualquier posibilidad de que el pedido judicial pueda prosperar.

Además, Pichetto aseguró que el pedido judicial recién comenzará a discutirse "probablemente en febrero", cuando se constituya la Comisión de Asuntos Constitucionales con los nuevos integrantes que se sumarán al Senado el próximo domingo.

"Entendemos que no corresponde el pedido de prisión preventiva porque la ex Presidenta ha estado siempre ajustada a derecho; acaba de asumir un cargo institucional en el senado y no creemos que haya presunción de fuga", afirmó Pichetto en diálogo con los periodistas acreditados en la Cámara alta.

En la misma línea se manifestó el salteño Rodolfo Urtubey (BJ-Salta), quien, tras destacar que "es una medida excepcional", consideró que "la prisión preventiva no es central para la prosecución de la causa" que lleva adelante Bonadio.

Pichetto también ratificó su postura de negarse a aprobar el desafuero de un legislador hasta tanto no haya una sentencia firme, confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

"Sigo sosteniendo el principio de carácter judicialista (sic) que sostuve con anterioridad, en orden a que el desafuero procede ante la evidencia concreta de una sentencia firme, como lo hizo la Corte en el caso Menem", afirmó el senador.

