Británico de avanzada

La importadora de Jaguar lanzó el sedán XF

Sobriedad y elegancia en las líneas del nuevo Jaguar XF.

Tecnología, seguridad y eficiencia definen al nuevo Jaguar XF, que el importador Ditecar acaba de lanzar en nuestro país. Este sedán producido en Inglaterra se incorpora a la gama de berlinas de la marca entre el XE y el XJ. Más liviano, eficiente y tecnológicamente con mayores avances que su antecesor, en nuestro mercado se ofrecerá en dos versiones, Prestige y S. El primero viene equipado con el nuevo motor naftero Ingenium 2.0 L de 4 cilindros en línea y 250 CV, que se asocia a una transmisión automática; en tanto, el S tiene un propulsor también naftero pero V6 de 3.0 L Supercharged de 380 CV más caja automática. En ambos casos, la tracción es trasera.

Incluye sistemas de ayuda a la conducción novedosos, como el All-Surface Progress Control (regula la tracción en superficies de baja adherencia) o el Torque Vectoring by Braking (ayuda a mantener la trayectoria del auto en curvas). Los precios son: Prestige, a US$ 105.900, y S, a US$ 139.900.