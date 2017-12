Claire Foy, protagonista de The Crown: "Isabel tiene una crisis de identidad"

A los 33 años, se despide con esta segunda temporada del personaje que la consagró, para encarnar a otro ícono: la hacker Lisbeth Salander en una nueva versión de la saga Millenium

Claire Foy en The Crown.

NUEVA YORK.- Aunque parece haber nacido para interpretar a la reina Isabel II, Claire Foysiempre supo que no lo haría para siempre. "Siempre fue pensado para dos temporadas", dice Foy sobre su personaje, por el que ganó un Globo de Oro, un Bafta y el Screen Actors Guild. "Aunque parezca extraño, eso me hizo encariñarme aún más con ella". Foy abandonará la serie, según lo previsto, al final de esta temporada, y en las próximas dos temporadas será Olivia Colman quien se calce la corona.

Mientras que la primera temporada de The Crown rebosaba de pompa y oropeles, con la ascensión al trono de Isabel en 1952,la segunda temporada deja las joyas de la corona a un costado para ocuparse de la relación cada vez más distante de la reina con su esposo y consorte, Felipe (Matt Smith), y con su hermana, la princesa Margarita (Vanessa Kirkby), mientras Londres se prepara para los cimbronazos de la década del 60.

Trailer de The Crown, segunda temporada

cerrar

"Siento que ella mira a su alrededor y se da cuenta de que las cosas han cambiado irremediablemente", dice Foy, de 33 años, sin ningún resto de acento aristocrático, tras haber viajado a Nueva York desde Londres, donde vive con su esposo, el actor Stephen Campbell Moore, y su hija de casi 3 años. "El escenario político está cambiando. Su esposo se ha convertido en otra persona. Y entonces ella empieza a preguntarse quién es en realidad. Creo que Isabel atraviesa una especie de crisis de identidad".

-La segunda temporada comienza con la reina tratando de lidiar con los primeros signos de envejecimiento, en medio del auge de la cultura de sexo, droga y rock and roll en Gran Bretaña.

El tema de la mediana edad es muy importante. No creo que Isabel haya pensado nunca en su propio aspecto. Nunca le importó. Pero después empezó a sentir el juicio de la gente. Así que tiene que lidiar con eso, porque de repente se da cuenta de que ya no es una jovencita.

-Son especialmente abrumadores el entusiasmo y la excitación de todo Londres, incluido el príncipe Felipe, cuando llegan de visita el presidente Kennedy y su esposa, Jackie.

Me encantan esos episodios porque podemos ver a esas dos parejas en apariencia completamente distintas, pero que sin embargo tienen algo en común: son las dos parejas más observadas del mundo. Y ambas están atravesando crisis matrimoniales. Es muy fascinante. Pero es sabido que la reina Isabel y Jackie Kennedy no tuvieron precisamente un encuentro de hermanas al principio. Era como caminar sobre hielo muy delgado.

-Esa voz.

Eso es gracias a William Conacher, un coach increíble que se ocupó de la voz de todos y que es lo que le da el tono a la serie. La voz es sustancial para el personaje, porque el modo en que ella habla y usa su boca y se expresa está íntimamente ligado a su corporalidad. Es increíble hasta qué punto la voz es la persona y la persona es su voz.

-Usted ha manifestado que le gustaría interpretar a alguien extrovertido.

-Era una broma. Lo que sí me gustaría es hacer algo que sea todo canto y baile, poner afuera los sentimientos... No para divertir a los demás, sino para mí. Sentarme ahí a cantar "Send in the Clowns", de Sondheim.

-¿Y es buena cantando?

-Soy horrible. Puedo actuar una canción, pero no tengo una voz angelical.

Matt Smith y Claire Foy como el príncipe Felipe de Edimburgo y la reina Isabel II de Inglaterra en The Crown.

-O sea que en First Man, la película de Damien Chazelle en que interpretará a Janet, la esposa de Neil Armstrong, no va a cantar y bailar...

-Eso quisiera, pero no. No es lo mío. La película se trata sobre el primer alunizaje y lo que impulsa a la gente a tomar ciertas decisiones y a comportarse de determinada manera.

-Después de Noomi Rapace y Rooney Mara, usted será la encargada de interpretar a Lisbeth Salander en The Girl in the Spider Web. ¿Habrá una caracterización, una transformación física?

-Vamos a hacerle honor al personaje, pero no quiero que me conviertan en "la chica de los piercings". Dicho esto, ¡qué tribu de mujeres a la que sumarse! Explorar el tema del abuso es una increíble oportunidad que implica convertirse en Lisbeth, una mujer que no se adapta y que tiene un montón de comportamientos patológicos de los que ni siquiera es consciente.

-Pero parece poder expresar bastante bien lo que siente...

-Tengo que lograr enojarme mucho. Realmente mucho. [Se ríe.]Tengo que enojarme bestialmente con todos.

-Usted parece haberse convertido en "la chica del momento" en Hollywood. ¿Alguna vez imaginó que algo así pasaría?

[Pone caras.] -Ni sí ni no. Lo único que puedo decir es que me siento afortunada y agradecida, y que estoy decidida a disfrutar de este momento. Y, para ser justa, lo cierto es que lo veo un poco desde afuera. Hace diez años que trabajo regularmente, sé cómo funcionan las cosas en esta industria y tengo un buen barómetro de las cosas.

-Vuelvo en 5 minutos y me cuenta qué tal le está yendo.

-Sí. Voy a estar destrozada.

Traducción de Jaime Arrambide