Presentes y ausentes en la conferencia de Cristina Kirchner tras el pedido de desafuero

Ex funcionarios y legisladores aparecieron para brindar su apoyo a la ex mandataria; otros no estuvieron, por distintos motivos

En la conferencia de prensa de Cristina Kirchner en el Congreso de la Nación esta tarde, tras el procesamiento con prisión preventiva y pedido de desafuero que dictó el juez Claudio Bonadio, estuvieron presentes las figuras centrales del gobierno de la ex mandataria, aunque también hubo importantes ausencias.

Hoy se supo que el juez Bonadio procesó y solicitó el desafuero de la senadora electa -que asume este mismo domingo- en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

La causa se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman días antes de morir. También fue procesado (aunque con prisión domiciliaria por su delicado estado de salud) el ex canciller Héctor Timerman. Y en la madrugada, en el marco de la misma causa, fueron detenidos el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el dirigente social Luis D'Elía y el integrante de la comunidad iraní, Jorge "Yussuf" Khalil.

Tras conocer la medida judicial, Unidad Ciudadana anunció a una conferencia de prensa de Cristina Kirchner. A partir de las 16, distintos referentes kirchneristas empezaron a aparecer en la Cámara de Diputados.

Pudo verse al ex titular de la Afsca, Martín Sabbatella; a los diputados nacionales Mayra Mendoza y Andrés Larroque (también investigado en la causa por supuesto encubrimiento); al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; el diputado por UC y ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y su sucesora desde 2015, Verónica Magario; el jefe del bloque del FPV, Héctor Recalde; el diputado radical kirchnerista, Leopoldo Moureau, el ex vicejefe de gobierno bonaerense, Gabriel Mariotto y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Cristina Kirchner junto a los kirchneristas que aparecieron en Diputados para mostrarle su apoyo. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio

A la derecha Cristina Kirchner estaba sentado su ex ministro de Defensa y ex presidente del bloque kirchnerista en Diputados, el diputado nacional por Santa Fe Agustín Rossi. A su izquierda estaba el ex gobernador de San Juan y presidente del PJ, José Luis Gioja.

Estuvieron ausentes dos ex funcionarios del kirchnerismo que participaban de todos los actos de Cristina Kirchner, pero ahora están presos por causas de corrupción: ex ministro de Planificación, Julio De Vido; y el ex vicepresidente Amado Boudou. Aunque no es seguro que si hubieran estado en libertad hubieran asistido a la conferencia. Boudou fue excluido por orden de Cristina de los actos de los actos durante la campaña para las PASO y las elecciones generales. Y la relación entre Cristina Kirchner y De Vido está en su peor momento, desde que el ex ministro fustigó contra la senadora electa a través de cartas donde reclamó la falta de apoyo y amenazó con develar información comprometedora.

Julio De Vido está preso pero también alejado de Cristina Kirchner. Foto: Archivo

Tampoco estuvo presente uno de los principales referentes del kirchnerismo durante los 12 años de gobierno, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández . Se encuentra aislado del espacio kirchnerista después de la derrota, en las elecciones de 2015, contra la entonces vicejefa de gobierno porteño y referente de Cambiemos, María Eugenia Vidal.

Aníbal Fernández solía participar en todos los actos de Cristina. Foto: Télam / Alejandro Belvedere

Pero también por sus recientes actitudes políticas hacia el espacio de la ex mandataria. Recientemente Aníbal publicó una carta donde la cuestionaba con dureza por la creación de un espacio político por fuera del PJ (Unidad Ciudadana). Aunque días después Aníbal escribió un nuevo texto donde la elogiaba y le pedía que dirija el peronismo, no hubo lugar para él en el salón donde Cristina se defendió del pedido de desafuero en su contra.

La conferencia de prensa completa

Conferencia completa de Cristina Kirchner por su procesamiento