La fogosa pasión de Emily Watson

Hace muchos años que sigo el trabajo de Emily Watson, una actriz cuya trayectoria y elecciones me atraen de manera particular. Tuve la suerte de conocerla en una edición del festival de Mar del Plata representando Embriagado de amor, con Adam Sandler y Philip Seymour Hoffman, que adoré. Más la quise a ella, sencilla, inteligente, de fácil intercambio sobre nuestra tarea. Sueño con dirigirla. En Apple Tree Yard, la serie que recomiendo, Emily atraviesa un viaje irresistible, doloroso. Científica con una carrera en franco ascenso, una familia normal que lleva una vida suburbana de aparente tranquilidad, la Dra. Yvonne Carmichael se ve envuelta en una pasión irrefrenable con un desconocido. El encuentro casual se produce en la Casa de los Comunes y deriva en un thriller de proporciones intrigantes, penosas, y excelentemente narrado. El infierno en el que se precipita Yvonne, llevada ciegamente por la pasión, resulta en ese lento, inevitable incendiarse en las llamas de un desorden íntimo y sin retorno. El tejido de los vínculos, excelentemente actuados, el juicio oral donde una fiscal me dejó atónita con su discurso y pensamiento, me resultaron atrapantes. La dirección al igual que el libro están firmados por mujeres. No se van a arrepentir. Sólo cuatro capítulos, mantiene alerta e insomne.

*Directora de cine

Producción Julia Montesoro

Apple Tree Yard

Disponible en Fox Premium Series.