Neil Young comparte toda su obra online

Creó un sitio propio donde puede accederse a más de 40 discos

El músico canadiense Neil Young, que acaba de lanzar su nuevo disco The Visitor junto al grupo Promise of The Real, creó un archivo especial en su sitio web -www.neilyoungarchives.com- donde se puede escuchar toda su obra -una de las más importantes de la tradición americana- en alta calidad y de manera gratuita por tiempo limitado. "Hemos desarrollado este sitio para proporcionar acceso a toda mi música y a todo mi archivo en un solo lugar. Este sitio me permite compartir con el mundo el material que he estado creando y coleccionando toda mi vida. Espero que lo disfruten", escribió el mítico artista de 72 años en su cuenta de Twitter. A contramano de la privatización de los archivos digitales que promueven las discográficas, Young abre su archivo personal, musical y audiovisual, donde no sólo se puede encontrar su discografía completa (más de 40 discos), sino algunas películas inéditas, fotografías y las grabaciones con los grupos Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young y Crazy Horse. Para celebrar el lanzamiento Young ofreció un concierto acústico en Omemee, Ontario, donde pudo recaudar más de 23.000 dólares para The Bridge School, una organización educativa sin fines de lucro para niños con discapacidades.