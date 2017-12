Liam y Noel Gallagher: los chicos están bien

Foto: Warner Music

Sra. Peggy Gallagher, tenemos una buena y una mala noticia. La mala es que este año sus hijos Noel y Liam tampoco pasarán juntos las Navidades con usted. La buena es que, más allá de las peleas mediáticas, los chicos están bien. Con dos meses de diferencia, los hermanos Gallagher editaron sus nuevos discos. Liam, el primero con su nombre y apellido tras la disolución de Beady Eye. Noel, el tercero junto a los High Flying Birds. Y ambos discos son lo mejor que cada uno ha hecho desde la separación de Oasis, en 2009.

Eso sí, cada uno también ha elegido tomar un camino diferente para llegar a este presente promisorio.

Por un lado, Liam lanzó primero As You Were, sin el apoyo de los ex Oasis que lo acompañaron en la aventura Beady Eye, Gem Archer, Andy Bell y Chris Sharrock, pero con la guía compositiva de tres productores y hacedores de éxitos como Greg Kurstin (Adele), Andrew Wyatt (de Miike Snow) y Dan Grech-Marguerat (Lana del Rey, Keane). "No me consideré nunca un songwriter. Ser un gran cantante me alcanza. Como Elvis. Llegado el caso, puedo crear una melodía, pero con muchas limitaciones", se sinceró hace poco en una entrevista. Pero lo cierto es que el trío de productores hizo un gran trabajo y condujo a Liam, a contramano de estos tiempos innovadores, a su zona de confort.

Así, el arranque del álbum marca la tendencia. "Wall of Glass" es un tema ciento por ciento Oasis, con Liam haciendo lo que mejor sabe. De allí en más, con su ex banda como horizonte, el menor de los Gallagher repasa sus influencias, de los Beatles y el Lennon solista a los Kinks y The Who, pasando por The La's y Small Faces. Brit-pop y baladas, con mayores y menores aciertos, con una buena cantidad de clichés y cientos de referencias rockeras en sus letras: en un tema como "You Better Run", en un mismo verso une las frases "gimme shelter" y "helter skelter" y a lo largo del álbum aparecen aquí y allá citas como "tomorrow never knows", "only love they say will tear us apart", "she's so Purple Haze", "cause happiness is still a warm gun" y "there's no love worth chasing yesterday" (Chasing Yesterday fue el título del disco anterior de su hermano y la traducción del verso de Liam sería algo así como "no hay amor que valga la pena perseguir el ayer").

De todas formas, Liam logra que su voz recupere la épica de otros tiempos y canciones como "Greedy Soul", "For What's Is Worth", "Come Back To Me" y "Universal Gleam" le permiten por estos días armar una setlist demoledora para sus shows (el año que viene lo veremos por aquí, en el Lollapalooza), juntando este material con himnos como "Rock 'n' Roll Star", "Supersonic" y "Live Forever".

Foto: Universal Music

Lejos, muy lejos de la casa materna que podría resultar Oasis, Noel editó la semana pasada Who Built The Moon, el disco con el que finalmente parece haber enterrado a su ex banda. Y así como Liam marcó el territorio desde el inicio de su álbum, Noel hace lo propio con el primer tema, "Fort Knox", una suerte de suite psicodélica en la que coquetea con elementos de la música electrónica y que, junto a otro gran tema como "It's A Beautiful World", recuerda sus colaboraciones con The Chemichal Brothers o incluso al UNKLE de James Lavelle.

De ahí, el mayor de los Gallagher sale con "Holy Mountain", un hit instantáneo con Paul Weller en órgano y que bien podría haber incluido Johnny Marr en cualquiera de sus discos. Precisamente el ex The Smiths y amigo de Noel también se sumó a esta producción y puso su guitarra al servicio de "If Love Is The Law".

La acelerada "She Taught Me How to Fly" (otra vez rozando la disco fiestera, pero con un bajo matador en plan New Order) o la perversa "The Man Who Built The Moon" son de lo más logrado en un álbum muy inspirado. "Cada vez que empezaba a sonar un poco como Oasis, David Holmes (el productor) me hacía parar lo que estaba haciendo y decía: «Ya hiciste eso. Intenta algo diferente»", dijo recientemente, y el resultado es realmente sorprendente.

Cada uno a su manera entonces, los Hermanos Macana del rock británico parecen haber encontrado el lugar que buscaban desde que dejaron de verse las caras. Liam, regresando en el tiempo con su As You Were (como estabas), y Noel, con la vista más allá de su horizonte, intentando develar empíricamente quién construyó la luna.