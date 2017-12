Roma: un grupo anarquista, que se autodenominó "Santiago Maldonado", colocó una bomba en una comisaría

Fue el día siguiente de que el papa Francisco recibiera a la familia del joven artesano, que murió ahogado en el río Chubut

Roma.- Un grupo anarquista que se autodenominó "Santiago Maldonado" se adjudicó la colocación de un artefacto explosivo frente a una comisaría en Roma , la capital de Italia, a pocas horas de que la familia del joven tatuador fuera recibida por el papa Francisco .

Según el diario Repubblica, el explosivo colocado frente a la comisaría de vía Britannia 37 sólo dañó el portón de ingreso del destacamento policial y alcanzó con esquirlas a dos autos estacionados cerca del lugar.

El hecho fue autoadjudicado por la "Célula Santiago Maldonado " a través de las redes sociales: "Dedicamos esta acción al anarquista argentino secuestrado y asesinado por los sicarios de Benetton. Que llegue rápido el día en el que los que desaparezcan de la faz de la tierra sean los opresores", completó el mensaje.

Ayer el papa Francisco tuvo un encuentro privado, que duró 1.15 hora, con la madre, el hermano y la cuñada del joven artesano que murió tras un enfrentamiento con la Gendarmería nacional.

Tras el encuentro con el sumo pontífice, Sergio Maldonado había contado: "Él es muy medido en las palabras, él escuchó, el habla como tiene que hablar y el que más habló fui yo. Le contamos lo que pasó con Santiago, mi mamá le contó quién era Santiago, qué había hecho, parte de nuestra vida en un resumen de una hora y cuarto".

Su esposa, Andrea Antico, detalló que le habían contado a Francisco "cómo fueron los cuatro meses desde la desaparición de Santiago. Y él nos acompaña en este pedido de la familia de verdad y justicia. Esto fue muy claro, que nos acompaña en el reclamo".

"Salimos aliviados, el hecho de estar junto a él despierta (algo) inexplicable. No pensé que me iba a sentir así, es difícil decir con palabras. Espiritualmente me hizo bien", confesó Sergio. "Fui a un colegio católico en primario, pero después dejé de creer en la Iglesia, pero con esto tuve la necesidad de creer en algo y ahora que estuve con el Papa, que le escribió una carta a mi mamá, más todavía", agregó.

Con información de la agencia Télam