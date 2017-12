Netflix despidió a un actor denunciado

Danny Masterson, de The Ranch, fue acusado por cuatro mujeres

Sobre Danny Masterson, uno de los protagonistas de That '70s Show y la comedia de Netflix The Ranch, pesan cuatro denuncias de violación y la evidencia no deja mucho lugar a interpretaciones, según señala The Huffington Post. Sin embargo, la justicia demora su acción contra el actor. El medio detalla que, según las fuentes consultadas, el fiscal del condado de Los Ángeles tiene evidencia contundente para avanzar en la causa contra el actor, acusado por cuatro mujeres de haberlas violado a principios de la década pasada, tres de ellas pertenecientes a la cienciología, creencia que también profesa Masterson.

Cuando surgieron las primeras informaciones al respecto, el actor habló con la prensa para desestimar las versiones porque sostenía que formaban parte de una campaña de desprestigio llevada a cabo por la actriz Leah Remini, quien produjo un documental en contra de la cienciología.

No sólo las mujeres hicieron las denuncias en la justicia, sino que también reportaron los incidentes a las autoridades de la cienciología, pero según The Huffinton Post esta organización tiene "un historial de encubrimiento de acusaciones de mala conducta de sus miembros".

En mayo último se dio a conocer que Masterson contrató como su abogado a Thomas Mesereau, a quien también Bill Cosby sumó a su defensa para el nuevo juicio que debe enfrentar por las acusaciones de agresión sexual. Pero Mesereau no estará solo en la defensa de Masterson: estará acompañado por Marty Singer, otro renombrado litigante de Hollywood, quien además representa al director de cine Brett Ratner, que esta semana fue denunciado por acoso y abuso sexual por 6 actrices.