Manuel Wirzt. "Le tengo mucho temor al avión"

algo para declarar

Manuel Wirzt es músico y actor. Por estos días, trabaja en su próximo disco y en el verano se presentará en Mar del Plata.

-¿Viajaste de mochilero o acampaste alguna vez?

-A los 17 años viajé desde San Nicolás hasta Bariloche con un compañero del colegio. Fue mi primera locura de adolescente persiguiendo a mi novia en su viaje de egresados. Viajamos con mochila haciendo dedo y tardamos dos días en llegar. No me lo olvido más porque fue una aventura increíble. Incluso hice un diario de viaje que lamentablemente perdí en una mudanza.

-¿Saliste mucho de vacaciones con amigos?

-Sí, sí, Villa Gessell era uno de nuestros destinos favoritos y fuimos muchísimos años. Incluso mis hijos se han criado ahí. Parábamos en el balneario Barlovento, en el Paseo 142 y playa. Siempre el objetivo era perseguir alguna chica, corríamos detrás de la buena fortuna de un beso o una caricia. La primera vez nos fuimos con cuatro amigos en un Chevallier, con un bolso lleno de alimentos no perecederos que conseguimos gracias una colecta que hicimos en el club...

-¿Y paraste alguna vez a un resort todo incluido?

-Sí, para mi luna de miel viajamos a Cuba y nos hospedamos en un hotel sobre las playas de Varadero. Fue espectacular, maravilloso, realmente la pasé muy bien.

-¿Crucero, también probaste?

-No, pero tengo ganas de experimentar eso. No soy muy amigo de flotar en el mar así que haría un viaje corto como para saber de qué se trata. Porque me mareo fácilmente.

-¿El lugar más exótico que hayas pisado alguna vez?

-En 1986 viajé a la ex Unión Soviética haciendo un espectáculo de tango y folklore argentino. Fue en la época anterior a la Perestroika, o justo en sus inicios.

-¿Un destino pendiente?

-Me gustaría mucho viajar a la Polinesia para hospedarme en esos hoteles que muestran las postales, con techo de paja y que flotan en el mar.

-¿Un buen disco para escuchar en la ruta?

-Abbey Road, de Los Beatles.

-¿Y una canción para escuchar en el tren?

-Escucharía a Charly García, "No voy en tren, voy en avión".

-¿Saltarías al vacío con un paracaídas?

-No, ni loco. Para empezar no me gusta volar, le tengo mucho temor al avión. Subir a un tercer piso me da vértigo, así que del paracaídas ni hablar.

-Disney,¿sí o no?

-Sí, es hermoso. Fuimos por primera vez con mi familia en 2015 y este año volvimos con mi hija. Un viaje que me encantaría que todos pudieran hacer.

-¿Un día de vacaciones perfecto?

-Las vacaciones perfectas las imagino en una casa frente al mar, en cualquier lugar donde el mar sea cálido y muy tranquilo. Me despertaría a cualquier hora con mi mujer y mis hijos (Juan, de 17; Bianca de 15 y Mora de 10). Después me tomaría unos mates en la galería de la casa y como me gusta mucho la pesca iría a pescar desde la playa. Me pasaría el día pescando con amigos, mis hijos y mi compañera de la vida. A la noche prendería un fuego, y comería el pescado recién sacado del mar con una cerveza fresca o un buen vino.

Más Datos

Manuel Wirzt es músico, actor, mimo, director teatral y conductor de televisión. Por estos días trabaja en su próximo disco y es director artístico de Martín Bossi en Bossi Master Show 2017, que en el verano se presentará en Mar del Plata.