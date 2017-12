Turismo Carretera: tres candidatos destacados en el episodio final de la Copa de Oro

Con la primera clasificación empezará hoy, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el desenlace del campeonato; Ardusso, Canapino y Di Palma lideran la lista de ocho pretendientes al título

Foto: Prensa ACTC

Ardusso, Canapino y Di Palma lideran la lista de ocho pretendientes al título. Este es el perfil de cada uno de los pilotos

Facundo Ardusso: el piloto top que reclama una corona

Facundo Ardusso. Foto: Prensa ACTC

El mejor piloto es Agustín Canapino, es el más completo: por trabajo, títulos y experiencia. Mi objetivo es también serlo, pero para eso tengo que conseguir resultados que me avalen", reflexiona Facundo Ardusso, cuando le consultan si es uno de los tres mejores pilotos de la Argentina. En dos días, el parejense tendrá la primera de las dos oportunidades para demostrar en cifras lo que construyó en la temporada. De 29 años, su única corona en el automovilismo nacional se remite a la Fórmula Renault, en 2009; ahora, se presenta como puntero del Turismo Carretera (172,5 unidades; Canapino suma ocho menos y Di Palma aparece a una distancia de 30 puntos) y también del Super TC2000, las dos categorías más representativas del medio. "Estamos tratando de mejorar el auto, en la última carrera en Comodoro Rivadavia, Josito Di Palma y Agustín tuvieron un ritmo de carrera mejor que el nuestro", analiza quien fuera el último de los tres principales candidatos a la corona en lograr la victoria que exige el reglamento para coronarse.

En un campeonato tradicional, Ardusso ya tendría el festejo asegurado y el Renault Sport Torino Team, bajo la estructura del Trotta Racing, hubiera cumplido el sueño de irrumpir como equipo oficial en el Turismo Carretera con un título. Su compañero de techo y promotor de la estructura, Emiliano Spataro, también tiene posibilidades de pintar el N°1: lo reflejan más las matemáticas, las chances concretas son menos alentadoras. La relación entre los pilotos tuvo un episodio de tensión en Rafaela, cuando el parejense imaginó que Spataro le cuidaría la espalda -Ardusso por entonces debía la victoria-, pero no solo atacó su posición si no que ganó la Carrera del Millón de pesos.

"Se define el trabajo de todo el año, pero no voy a cambiar mi estilo porque sea la definición del campeonato. No voy a cometer ninguna salvajada. ¿Cuál es mi estilo? A veces agresivo y a otras más calmo, sabiendo cuando hay que arriesgar. De no ser un piloto agresivo no estaría en la definición", se defiende Ardusso, que para 2017 tenía la autorización de la ACTC para dejar la marca Dodge y pasarse a Ford o Chevrolet, pero que invitado al proyecto Torino, con el apoyo de Renault, para quien compite en STC2000, se inclinó por la marca.ß

Agustín Canapino : el campeón más joven, siete años después

Agustín Canapino. Foto: Prensa ACTC

Siete temporadas después de consagrarse como el campeón más joven de Turismo Carretera, a los 20 años, Agustín Canapino se ilusiona con una segunda corona. Diciembre se presenta como un mes pleno de definiciones para el arrecifeño: el domingo obtuvo por séptima vez el título en el Top Race V6, el fin de semana intentará dar el golpe en el TC y en nueve días, en Alta Gracia, buscará retener el N°1 en el Super TC2000. Siempre protagonista, los resultados reafirman su voracidad; aunque es el menor de los tres principales candidatos al título, es quien cuenta con mayor experiencia en situaciones bajo presión: las estadísticas lo enseñan con un total de 11 coronas, desde la Copa Megane, en 2007, a la del STC 2000.

Es la sexta ocasión en la que Canapino disputa la Copa de Oro, la cuarta de manera consecutiva, siempre bajo el paraguas de una misma marca. "Las mejores cosas me pasaron con Chevrolet, es muy importante en mi carrera deportiva", reflexiona quien en STC 2000 extendió el vínculo para ser piloto oficial del equipo hasta 2019. Una única victoria en el año, en La Pedrera, en la primera de las dos visitas que hizo el TC a ese trazado, no lo desanima: la regularidad del auto que alista su padre Alberto y que cuenta con la motorización de Fernando García -ante su retiro, en 2018 el encargado de los impulsores será Lucas Alonso-, entusiasma. "En el año tuvimos siete podios en 14 carreras, eso genera una expectativa: demostramos ritmo y potencia. Pero los grandes candidatos son los Torino, fueron los más ganadores en 2017", comenta el arrecifeño, mentalmente fortalecido con el título de TR V6. "Presión siempre hay, al igual que nerviosismo, pero eso lo tengo que convertir en motivación. Si comparo, la tensión la siento más ahora que en 2010, pero se compensa con la experiencia. Este deporte no permite errores, en una definición no te podés equivocar arriba ni abajo del auto".

En las últimas seis visitas al autódromo Roberto Mouras, (en 2013 el TC no se presentó en La Plata), su mejor posición fue un 3er puesto hace siete años, resultado que le dio aire para definir en Buenos Aires. "En Comodoro Rivadavia y en Rafaela me tocó remontar, pero acá es casi imposible pasar. Un porcentaje importante del campeonato se puede decidir en la clasificación", dice Canapino, que donará al museo del autódromo el auto con el que fue campeón en 2010.

Josito Di Palma: el legado de un apellido histórico

Josito Di Palma. Foto: Prensa ACTC

Carga con el legado del apellido Di Palma, que es sinónimo de Turismo Carretera. Del abuelo Luis Rubén, Josito aprendió mejor que ninguno de los descendientes, entre ellos su padre José Luis y sus tíos Patricio y Marcos, cómo batallar para obtener una corona en la categoría que cumplió 80 años. Referente de Torino, como lo fue su mentor, el Laboritto Jrs. Racing es la estructura que lo impulsó a este sueño y lo hizo sentirse candidato desde el inicio de la temporada. Dos victorias en las primeras cuatro carreras, en Centenario (Neuquén) y Concepción del Uruguay, lo presentaron como el piloto a vencer; un error conductivo en la serie en Concordia, la fecha quiebre rumbo a la Copa de Oro, le impidió ganar la etapa regular y rifó puntos que ahora lo pondrían en una posición más cómoda. Tercero en discordia, se trepó a la definición después de un contundente triunfo en Comodoro Rivadavia, una fecha atrás.

"La familia Laboritto está haciendo un esfuerzo para que pueda seguir corriendo", señaló el también arrecifeño -no en vano la ciudad fue bautizada Cuna de Campeones-, acerca de la ajustada situación económica. "Me siento en un mano a mano, por más que los puntos indiquen otra cosa. Tanto Ardusso como Canapino posiblemente fueron más regulares, pero como equipo estamos muy firmes y yo en mi mejor momento deportivo. Por eso me siento candidato: ya estuve en una definición de una Copa de Oro [en 2013 finalizó 3ero], pero para la última carrera estaba muy lejos de [Diego] Aventín, que fue campeón. Ahora, en cambio, llego con mayor experiencia y eso cambia la mirada. Si no se da el título no lo tomaría como un fracaso: sería un gran año al que faltó coronar el trabajo con el trofeo", analizó Josito (28 años), que buscará su primer festejo grande en las categorías destacadas del automovilismo nacional y reposicionar al apellido en el Turismo Carretera: su abuelo dejó el último sello con Torino, en 1971.

El año pasado logró su mejor rendimiento en el trazado platense, al terminar en el 4to puesto. "Va a ser muy importante la clasificación", explica. En 2016 marcó el 14to mejor tiempo en el autódromo Mouras, aunque se entusiasma con repetir la pole position que consiguió en la última presentación del TC , la quinta en 104 carreras.