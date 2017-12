Un libro y más de 500 vinos por probar

La presentación de La guía del vino argentino incluye megadegustación

Las presentaciones de libros no siempre son un espectáculo en sí mismas. Dependen en gran medida de la capacidad del autor para decir cosas tanto o más interesantes que las que ha escrito (y en los casos en que alguien oficia de entrevistador del autor, de su inventiva a la hora de hacer preguntas), lo que no siempre sucede. De ahí que no sea mala idea convertir el lanzamiento de un libro en un evento que rinda homenaje al objeto sobre el que se ha escrito, y que concite la atención sobre la obra no a partir de una versión oral de lo escrito. Y ese es justamente el caso de la presentación de La guía del vino argentino 2018, que se realizará este martes, de 17 a 22, y en la que se podrán degustar más de 500 de las etiquetas cuyas reseñas integran el libro.

Obviamente estarán los autores -los destacados sommeliers Aldo Graziani y Valeria Mortara-, junto con reconocidos enólogos y productores de vino que participarán del evento, que tendrá como escenario el recientemente inaugurado restaurante Aldo's Palermo, donde se ofrecerán a degustación los vinos que obtuvieron los mejores puntajes en el libro, que es fruto de una intensa y sistemática rueda de catas.

"Novecientas etiquetas. Veinticinco sesiones de degustación a ciegas, todas a la misma hora, con los vinos en excelentes condiciones de temperatura y las copas adecuadas. Esa fue, desde el vamos, nuestra premisa para La guía del vino argentino 2018", escribieron Aldo Graziani y Valeria Mortara en la introducción de su libro. Esta guía se propone como un aliado a la hora de elegir el vino perfecto para cada momento, según su presupuesto, con el plus de contar con información acerca de las tendencias y novedades del mundo vitivinícola nacional.

La entrada del evento, vale aclarar, viene acompañada con un ejemplar de La guía del vino argentino 2018. La entrada tiene un valor de 750 pesos y puede adquirirse en forma anticipada en www.laguiadelvinoargentino.com, o en los locales de Aldo's San Telmo (Moreno 372), Aldo's Palermo (Arévalo 2032) y Aldo's Wine Bar (Paraguay 823).