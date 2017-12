Marcos Peña: "La micro hoy es lo más importante"

Foto: LA NACION / Fernando Massobrio

"En general, el consenso tiene menos glamour que el disenso", lanzó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando Jorge Liotti y Claudio Jacquelin, editor de Política y prosecretario general de Redacción de LA NACION, respectivamente, le consultaron por la conflictividad con el sindicalismo. El funcionario resaltó que "la CGT, institucionalmente, dio su apoyo a la agenda de reformas", pero que "la agenda pasó por un solo actor que planteó un conflicto", en referencia a Hugo y Facundo Moyano.

Peña hizo un balance de los logros que cree que se alcanzaron en el bienio de Cambiemos: "Salir del modelo populista de manera gradual y empezar a crecer", y "consolidar un modelo de gobernabilidad democrática en minoría". Esa gobernabilidad, ¿estará sólida aunque no se demuestren resultados en 2018? Para el funcionario, sí, porque la legitimidad de Cambiemos pasa por "el foco puesto en resolver problemas". También se refirió al modelo económico: "Cuando hay algunas luces amarillas estructurales, somos los primeros en plantearlas. El gradualismo financiado por el mundo gracias a la confianza que se generó en el país, no puede ser permanente. Es necesario cumplir con la baja del déficit; no podemos gastar más de lo que generamos".

Señaló que "la inversión está creciendo fuerte" y dijo que el Gobierno seguirá trabajando sector por sector, "porque la micro hoy es lo más importante" y "la macro se va a ir ordenando". Finalmente, instó a que la sociedad acompañe la agenda de reformas: "Aquellos a los que les va mejor tienen que tener actitud de liderazgo para ver cómo hacemos que el conjunto salga adelante", afirmó.