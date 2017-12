La lucha entre el viejo régimen y el cambio

Para Joaquín Morales Solá, hoy está despejado el panorama para una reelección de Macri

El "juego de tronos" de la política argentina tiene dos tendencias, según el columnista de LA NACION Joaquín Morales Solá: una que va al cambio y otra que pertenece al antiguo régimen. En ambas corrientes hay representantes de todos los partidos, pero hay dos líderes: Mauricio Macri en la primera y Cristina Fernández en la segunda.

¿Y de qué lado está la sociedad? "Tiene una fatiga muy fuerte y Macri fue la expresión de la necesidad del cambio. Si no, no se puede explicar que un ingeniero ni peronista ni radical haya ganado una elección tan dramática como la segunda vuelta de 2015 y también la de la mitad del mandato: es la sociedad la que está provocando esto", dijo en una charla con el secretario de Redacción de LA NACION Jorge Rosales. No obstante, y a pesar de que el Presidente ganó tres elecciones consecutivas, señaló, hay sectores del poder que no controla y que están más relacionados con la "Argentina corporativa", que es "la que no respeta los acuerdos y la que está volviendo loca a la ciudad con los cortes".

Al referirse a Cristina Kirchner, el analista opinó: "Es la dirigente más importante del peronismo, no porque lo represente, sino porque nadie más en el partido ha sido capaz de reunir un caudal de tres millones de votos. Que ella sea su referente es una tragedia para el peronismo", dijo. "No hay un liderazgo alternativo por primera vez desde 1983, y si algún dirigente puede recomponerse de acá a 2019, eso está por verse", continuó, pero deslizó los nombres de Juan Manuel Urtubey y Sergio Uñac, gobernadores de Salta y San Juan, respectivamente, como protagonistas posibles. Morales Solá opinó que, tal como está la situación del peronismo, el Presidente "puede pensar en un panorama despejado" para una reelección en 2019. Aunque no olvidó hacer una aclaración: "Si en cualquier país dos años es mucho tiempo, en la Argentina es más".

Y no se olvidó de Miguel Ángel Pichetto: "No tiene una fuerza propia, pero es el hombre más confiable de los gobernadores para expresar su opinión en el Congreso; es el que les habilita una posibilidad de negociación con el gobierno nacional". Sin embargo, señaló que es importante ver qué sucederá con los diputados y senadores que responden a Cristina Kirchner, sobre todo en lo que respecta a la reforma laboral. "No me cabe ninguna duda de que se va a poner al frente de la lucha contra esta reforma", opinó. Y recordó que en el año 2000 votó en contra de la iniciativa laboral impulsada por Fernando De La Rúa.

Joaquín Morales Solá

Columnista del diario LA NACION