Madeleine Albright: "La decisión sobre Jerusalén es un error; no se ve una estrategia"

De visita en Buenos Aires, la ex secretaria de Estado norteamericana mostró una visión crítica de la política exterior del presidente Trump

Es una de las personas con mayor experiencia en la política exterior norteamericana, luego de haber sido secretaria de Estado durante el segundo gobierno de Bill Clinton, entre 1997 y 2001. Pero al momento de tratar de explicar los motivos de Donald Trump para reconocer a Jerusalén como capital de Israel se queda sin palabras. "No entiendo... No logro comprenderlo", dijo Madeleine Albright en una entrevista con LA NACION.

La diplomática, nacida en 1937 en Praga y luego nacionalizada norteamericana, se encuentra de visita en Buenos Aires invitada por el Atlantic Council para participar del seminario "Transformaciones argentinas: apertura al mundo". Definió a Mauricio Macri como un presidente "con energía y pragmatismo", que el gobierno de Trump "debería ver como un buen socio".

-Usted fue una de los artífices del acuerdo de Camp David II, en 2000, entre palestinos e israelíes. ¿Cómo tomó la decisión del presidente Trump sobre Jerusalén?

-Es realmente un gran error. Cuando nos reunimos en Camp David pasamos un montón de tiempo hablando del tema de Jerusalén e incluso de una soberanía compartida de los lugares sagrados. Y si bien no es ningún secreto que la política norteamericana siempre ha sido de apoyo al Estado de Israel, entendimos que Jerusalén era un tema para hablar cuando se llegue al estatus final del acuerdo.

-¿Y por qué cree que Trump toma ahora esta decisión?

-No tengo idea. Realmente no logro comprenderlo.

-Usted estuvo a cargo de la diplomacia norteamericana. ¿Es tan fuerte la presión del lobby judío como para haber forzado esta decisión?

-No es ningún secreto que Trump tiene el apoyo de los sectores conservadores judíos. Pero no puedo dar una respuesta cierta porque uno de los problemas es que el gobierno todavía no ha publicado una estrategia de seguridad nacional. Entonces no sabemos hacia dónde quiere dirigir su política exterior. Por lo tanto, ignoro por ejemplo si está sucediendo algo en particular en el proceso de paz entre israelíes y palestinos.

-¿Y qué consecuencias cree que puede tener la decisión?

-Ya vemos en televisión la violencia que comenzó a desatarse. Además, desde el punto de vista diplomático, tampoco se comprende esto en el marco de la estrategia de Trump, que tuvo su primer viaje al exterior a Arabia Saudita. No logro entender.

-En 2000 usted fue la primera secretaria de Estado que viajó a Corea del Norte, en aquel momento para contener el desarrollo misilístico. ¿Qué lecciones puede compartir para tratar hoy con Pyongyang?

-El gobierno de Kim considera su programa nuclear como una garantía para permanecer en el poder. Pero debemos hacerle comprender que ellos dependen del apoyo económico chino y entonces hay que seguir trabajando con el gobierno chino. Pero lo que más me preocupa en la región es la posibilidad cierta de un accidente. Hay muchísimo equipamiento militar en la zona. Si me preguntan qué me da más miedo, Corea del Norte o Medio Oriente, hasta esta semana hubiera dicho Corea del Norte... Hoy es una lotería.

-En resumen, ¿cuál ve como el principal cambio de política exterior en este gobierno?

-La mayoría de los problemas mundiales requieren hoy una acción multilateral, desde el cambio climático hasta la no proliferación nuclear. Y Trump descree del multilateralismo. Eso es muy riesgoso.