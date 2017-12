Claves para el desarrollo en la era de la economía digital

En la Convención Azul se elogió la libertad de comercio y se destacó la necesidad de que las empresas hagan su transformación

La Convención Azul dijo presente por primera vez en la Argentina y produjo dos días de análisis y disertaciones sobre la economía digital, las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América latina y la importancia de los datos en la era de la tecnología.

Algunas de las conclusiones que arrojó este encuentro, celebrado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), fueron: la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en el país para que lleguen las inversiones, la importancia de ver al libre comercio como la mejor opción para generar crecimiento y la irrupción de los datos como la estrella del momento.

En un panel titulado "Cómo estimular las inversiones en la región", participaron Noah Mamet, ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina; Víctor Moreno Catena, ex secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y secretario general de IberRed; Gabriel Martino, CEO de HSBC Argentina, y Tomás Kalika, chef y propietario de Mishiguene. El moderador fue Benedict Mander, corresponsal del Financial Times en la Argentina.

Moreno Catena señaló que las iniciativas de captación de la inversión extranjera consideran aspectos de naturaleza económica, pero afirmó que hay que poner el acento en la seguridad jurídica. "Esto significa transparencia, conocimiento de los riesgos y estabilidad del marco jurídico. La carencia de seguridad jurídica se traduce en pérdida de competitividad y menor contratación", dijo.

Por su parte, Martino afirmó que se puede planificar una Argentina a seis años. "El país necesita trabajar en su competitividad y el Gobierno ya lo está haciendo. Se está trabajando en la inserción en el mundo. Hay un sinnúmero de cosas en las cuales se puede invertir", se esperanzó el ejecutivo.

A la hora de hablar de libre comercio, Daniel Hannan, miembro del Parlamento Europeo y presidente del Instituto de Libre Comercio, fue enfático: "No hay desarrollo ni crecimiento posibles si no se abren las fronteras para el comercio entre los países. Ya quedó demostrado que el proteccionismo no es la opción".

En tanto, Eduardo Marty, fundador de Libertad Querida, Junior Achievement Argentina y Foundation for Intellectual Responsibility (FRI), dijo que los países que crecen son aquellos en los que hay libre comercio. "Este es uno de los temas más importantes que debe atender un país", concluyó.

El evento también sirvió para analizar la revolución tecnológica que atraviesa la economía en todo el mundo. La temática se trató en el panel "Debate sobre las oportunidades de la economía de datos para los países de la Unión Europea y de América latina". De esa charla participaron Guillermo Rivaben, CEO de LA NACION; Kosma Zlotowski, miembro del Parlamento Europeo, delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, ECR; Victoria Alonsopérez, creadora y CEO de Chipsafer, y Andrea Giuricin, University Milan Bicocca, Italy, University of Southern California, University of Minnesota, Michigan State University.

"Los datos son el Santo Grial dentro de lo que hoy se vive como un proceso de transformación de una empresa tradicional a una empresa digital de medios", afirmó Rivaben. Y siguiendo con esa alegoría, se refirió al periodismo digital, la tecnología y los datos como la Santa Trinidad.

La Convención Azul, que tiene como objetivo promover el libre comercio entre América latina y Europa, fue organizada por New Direction. Empresas como DirecTV, AT&T y Telecom, y organizaciones como el Institute for Free Trade, NewEurope, Convervatives International, ACRE y ECR, entre otros, colaboraron en su desarrollo.

Voces con sello propio

Víctor Moreno Catena: "Es crucial la credibilidad para atraer inversiones y el Gobierno trabaja en ello"

Daniel Hannan: "El libre comercio es la única forma posible de crecimiento y desarrollo"

Gabriel Martino: "Estamos en un ciclo en el que los argentinos deciden apostar por la Argentina"

Guillermo Rivaben: "Los datos son el Santo Grial dentro de la transformación de una empresa tradicional a una empresa digital de medios"