Marcos Peña le respondió a Cristina Kirchner: "Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tenemos que dar explicaciones ante la Justicia"

Descartó que el Gobierno quiera callar a la ex presidenta en el Senado; "Eso es contradictorio con dar una conferencia de prensa en absoluta libertad, como corresponde"

Marcos Peña. Foto: Archivo / Ricardo Pristupluk

El jefe del Gabinete, Marcos Peña, le contestó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner, que acusó al Gobierno de querer callar su voz en el Senado. "Eso es contradictorio con la posibilidad de haber hecho una conferencia de prensa en absoluta libertad como corresponde", dijo el alto funcionario en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada.

"Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y todos tenemos que dar explicaciones en la Justicia, derecho a la defensa", dijo el jefe del Gabinete.

Al responder sobre un supuesto vínculo entre el Gobierno y el juez federal Claudio Bonadio por el pedido de desafuero de Cristina Kirchner, Marcos Peña tomó distancia de la resolución judicial y dijo que "es un tema que tiene que poder explicar la justicia; son investigaciones que tienen muchos años, a veces avanzaban y a veces retrocedían".

Más notas para entender este tema El Gobierno se mostró incómodo y evaluó como un "exceso" el pedido de detención

El funcionario enfatizó que "es el Poder Judicial el que tiene la responsabilidad de dar las explicaciones" y dijo que "la república se basa en independencia de poderes y poderes independientes".

Sobre las acusaciones sobre Macri, aseguró que "los argentinos conocen al presidente Macri y saben que él no vino para eso sino para ayudar a los problemas de los argentinos y está abocado a la tarea de gobernar". Marcos Peña fue a hablar a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada justo después de que Cristina Kirchner terminó su conferencia de prensa.

En esa rueda de prensa, Peña señaló que las detenciones de Bonadio y el pedido de desafuero contra Cristina Kirchner "es un tema estrictamente judicial y corresponde a la Justicia poder proseguir con el trámite normal", como se informa por separado.

Conferencia completa de Cristina Kirchner por su procesamiento

cerrar

También le hizo un guiño al peronismo y al kirchnerismo cuando dijo que la causa por encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA "requiere una investigación muy bien hecha por el tipo de denuncia y también un debido proceso de defensa para los acusados y esperamos que se pueda desarrollar en la normalidad".

Consultado por LA NACION sobre el pedido de desafuero que deberá tratar el Senado, Peña dijo que "las autoridades del interbloque Cambiemos en el Senado han expresado que se desarrollará todo el trámite correspondiente con la prudencia y con la institucionalidad necesaria, no en términos partidarios, sino institucionales".

Aclaró que el tratamiento de desafuero no estará en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. "No es una facultad del Ejecutivo, el Presidente no puede incluir el desafuero en el tratamiento de extraordinarias", dijo.

Descartó conflictos políticos con el peronismo en el Congreso, sobre las nuevas reformas estructurales, por este nuevo paso en las investigaciones judiciales. "El normal funcionamiento de las instituciones no puede violar ningún acuerdo para trabajar en los consensos básicos. Está garantizado el Estado de derecho, las instituciones, las libertades, ni impunidad para nadie ni sensación de injusticia para nadie", dijo Peña.