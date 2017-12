El ex diputado del Frente para la Victoria recordó el momento en que, por votar de manera negativa el memorándum de Entendimiento con los iraníes, fue expulsado de su bloque

Jorge Yoma: "Voté en contra del acuerdo con Irán y después se me vino la noche"

En 2013 el ex diputado del Frente para la Victoria Jorge Yoma fue el único de su bloque en votar en contra del memorándum de Entendimiento entre el Gobierno argentino y el iraní. Hoy, en el marco del caso donde se investiga un supuesto encubrimiento a iraníes investigados en la causa AMIA, el juez Claudio Bonadio solicitó el desafuero y la prisión preventiva de la ex presidentaCristina Kirchner y por ello, en comunicación telefónica con el programa Terapia de Noticias, Yoma recordó el episodio que le valió su expulsión del bloque.

"Voté en contra del acuerdo con Irán y después se me vino la noche", dijo. Explicó así que, por aquel entonces, la posibilidad de diferir con el pensamiento oficialista era prácticamente imposible. "Había una relación de disciplina casi castrense entre el bloque oficialista y el Poder Ejecutivo. No había manera de disentir o de discutir las iniciativas que venían de ahí", contó. Según dijo, una de las razones por las cuales estaba en desacuerdo con votar de manera positiva el memorándum con Irán tenía que ver con que no se preveía "la participación de las víctimas" en el mismo. "Otro tema era la formación de una comisión de notables internacional en la cual la Argentina prácticamente delegaba la jurisdicción para investigar y cuyo dictamen en el tema de los delitos que se investigaban era obligatorio para la justicia argentina", agregó

Al momento de manifestar su desacuerdo, contó que la respuesta fue que no había margen para discutir ese tipo de cuestiones. Tras un voto independiente, fue expulsado del bloque. "Yo fui el único que votó en contra, dí mis argumentos en el recinto y voté en contra del acuerdo con Irán y después se me vino la noche, me expulsaron del bloque, echaron a todos mis empleados, la verdad que fue un expropicio político", expresó.

No obstante, Yoma sostuvo que salvo que la justicia pruebe que hubo un ocultamiento de información maliciosa o dolosa por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, duda de que sea "revisable judicialmente" un tratado que firma el Presidente y que aprueba el Congreso. "Sino así serían imposibles de hacer las relaciones internacionales", enfatizó.