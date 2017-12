Guillermo Barros Schelotto: "No me gustaría decir si somos los mejores"

El técnico evitó sentenciar a Boca como el equipo más destacado del año, pero con una sonrisa y algún silencio evidenció su consideración

Guillermo y su reflexión antes del parate de fin de año.

Boca comenzará el lunes sus vacaciones y ese día cumplirá un año como líder del fútbol argentino, desde aquella victoria 4-2 ante River, en el Monumental, el 11 de diciembre de 2016. "Tuvimos un año duro, pero demostramos estar a la altura de este club", resaltó Guillermo Barros Schelotto. Y agregó: "Lo mejor de haber mantenido la primera ubicación es haberlo conseguido a partir de todo lo bueno que hizo el equipo a lo largo del año".

Pese a que el Mellizo eludió posicionar a Boca como el mejor equipo del país, la sonrisa seguida de un silencio cómplice que expuso en la conferencia de prensa dejó en evidencia su consideración. "No me gustaría decir si somos los mejores, no soy yo quien debe definir eso. Trabajo para que seamos los mejores, después el análisis queda para los demás". De todas maneras sí subrayó que en el título conseguido después de 30 fechas su equipo se elevó por sobre el resto: "No tengo dudas de que fuimos los mejores en el torneo que ganamos. Teníamos la actitud de ir a buscar los partidos, el juego en velocidad y la potencia goleadora que no lo tuvo ningún otro equipo. Por eso fuimos los campeones".

El entrenador realizó además un resumen de lo hecho por Boca desde febrero hasta el cierre de esta primera etapa de la Superliga: "Al principio la pregunta era si íbamos a poder reemplazar a Tevez. Pero el equipo creció con Centurión, con Benedetto, con Pavón. Nos fuimos sacando dudas, ganando. Nos pudimos sostener siempre en la punta, más allá de algunos partidos que no ganamos de local, como contra Patronato y Huracán. Pero sobre el final del torneo fuimos muy goleadores, muy ofensivos, y terminamos demostrando porqué salimos campeones. Después, este torneo lo arrancamos muy bien, pero ahora terminamos pagando con lesiones el recorrido de muchos jugadores en Boca y en sus selecciones; entonces mermamos un poco en el juego y en los resultados. Pero en este semestre nadie nos superó, ni Racing ni Central en los partidos que perdimos".

De cara al año próximo, Guillermo reconoció que la serie de lesiones sufridas modificaron lo que había pensado originalmente para reforzar el plantel. En ese punto mostró tranquilidad en relación al centrodelantero, a partir de tener asegurada la llegada de Ramón Ábila. En relación al posible regreso de Tevez, volvió a mostrarse cauto en una negociación que se estancó pero que en la Ribera confía que tendrá un buen final.

De cara al partido del domingo frente a Estudiantes para cerrar el año y tratar de quedarse con la punta en exclusividad, Guillermo no confirmó la formación para el domingo, los once para comenzar el encuentro serían Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitán Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Guido Vadalá y Edwin Cardona.