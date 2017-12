Bonadio y el macrismo, blanco de la protesta en Plaza de Mayo

La marcha coincidió con la ronda de las Madres y reunió a organizaciones sociales, gremios, kirchneristas y de izquierda; Bonafini anunció una "tormenta sobre el país"

La Plaza de Mayo mezcló ayer agrupaciones y reclamos. Las Madres compartieron su marcha de los jueves con referentes kirchneristas y de izquierda que se opusieron a las detenciones decididas por el juez Claudio Bonadio y responsabilizaron al Gobierno. La escena se cerró por la noche, con un discurso en el que Hebe de Bonafini pronosticó "una tormenta sobre el país" en caso de que el juez detenga a Cristina Kirchner.

Desde el mediodía se congregaron las Madres de Plaza de Mayo, tanto la Línea Fundadora como la vertiente que se referencia en Bonafini. Protagonizaban una de sus "marchas de la resistencia", en dos columnas diferenciadas. Con el correr de las horas, la concurrencia empezó a poblarse de agrupaciones kirchneristas convocadas para apoyar a la ex presidenta, que se encolumnaron detrás de la fila de Madres liderada por Bonafini. Desde esa columna surgieron cánticos a favor de Cristina y otros con insultos y advertencias para el juez que investiga la denuncia de Alberto Nisman por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes de volar la AMIA. "Bonadio, la c... de tu madre, Cristina es del pueblo y no la toca nadie", fue el más repetido.

Después de la conferencia de prensa que dio Cristina en el Congreso, el grueso de la militancia kirchnerista llegó por la avenida Rivadavia. "Es un intento de acallar las voces de los que se oponen al Gobierno en un momento de políticas que atacan a los trabajadores", dijo a LA NACION Daniel Filmus, al frente de la columna kirchnerista más numerosa. Lo acompañaban, entre otros, Axel Kicillof, Héctor Recalde, Diana Conti y Martín Sabbatella.

Según Filmus, "todas las fuerzas democráticas, incluso el radicalismo, que ha tenido muchas persecuciones, deben unirse y defender la institucionalidad democrática".

Las críticas fueron enfocándose cada vez más en Bonadio con el avance de la tarde, pero los dardos contra el Gobierno perduraron toda la jornada. Hubo pedidos de justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que se completaron con mensajes para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le pidieron la renuncia.

Antes de que Bonafini tomara el micrófono, los reclamos en la plaza se multiplicaron desde distintos sectores. Incluso un grupo de personas que vestían chalecos con la inscripción "Comunidad Islámica" hicieron una proclama, de viva voz, a favor del detenido Jorge "Yussuf" Khalil.

Bonafini se subió al escenario ayudada por militantes y arremetió: "Imagínense si la tocan a Cristina, diez plazas como esta, es una tormenta sobre el país".

Prometió "no dejar ni un minuto sola" a la senadora, procesada y con un pedido de desafuero. Su crítica al Gobierno fue fuerte. Dijo que sus integrantes "no pueden salir a la calle porque todo el mundo los escupe".

En la carpa de las Madres Línea Fundadora también se apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y contra Bonadio. Allí habló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, para quien las decisiones del juez son "un montaje para imponer miedo" y "vienen de arriba". Y sentenció: "Estamos en el peor momento de la Argentina, salvo la dictadura".

La convocatoria fue más allá del kirchnerismo duro y las organizaciones de derechos humanos. Las críticas al Gobierno y a Bonadio también llegaron desde la izquierda, los gremios y los grupos piqueteros.

"El FIT convocó exigiendo justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Pero es una realidad atravesada por las órdenes de detención de Bonadio, que repudiamos. No tenemos nada que ver con el kirchnerismo, pero esto es algo que excede", afirmó Myriam Bregman a LA NACION.

La protesta continuará hoy, porque la consigna es que la "marcha de la resistencia" se extienda por 24 horas. "Que mañana seamos el doble", pidió Bonafini, de espaldas a la Casa Rosada.

Apoyo del PT a Cristina en Brasil

La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff expresó ayer su solidaridad con Cristina Kirchner y dijo que la decisión judicial que dispuso su prisión preventiva "es un atentado a la democracia". También el bloque de diputados del Partido de los Trabajadores (PT) transmitió su apoyo a la ex presidenta argentina, a quien considera "claramente perseguida por el juez Claudio Bonadio". Advirtió que "en la Argentina se ve la misma estrategia usada por la derecha en otros países de América latina". El objetivo final es "asesinar reputaciones para alejar de la disputa presidencial de 2019 a los principales referentes de la oposición".

